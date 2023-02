Amici 22, gara ballo con premio: Alessio Cavaliere vince Pink Floyd/ La sentenza

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere é il vincitore della gara di ballo extra

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con il ballo che vede Alessio Cavaliere vincitore di una gara nella gara dei talenti con in palio i Pink Floyd. Come rivelano le anticipazioni TV relative alla puntata domenicale di Amici fornite da Amici news e Superguida TV, alla nuova puntata del talent Alessio Cavaliere si aggiudica più riconoscimento. Si impone come primo classificato al termine della gara di ballo consuetudinaria così come al termine della gara extra aperta per i ballerini in corsa al talent. Questa gara prevede la possibilità per il vincitore finale di una apparizione come elemento della compagnia di ballo facente parte del nuovo spettacolo dei Pink Floyd.

Amici 2022, audizione con Kledi Kadiu/ Mattia tra i bocciati: "Non me l'aspettavo"

A giudicare la prova apertasi ad Amici 22 tra i concorrenti e allievi di ballo al talent Alessio Cavaliere, Samuele Segreto e Gianmarco Petrelli é l’ex ballerino professionista del talent, Kledi Kadiu.

Le anticipazioni del nuovo speciale domenicale di Amici

“Questa settimana è stata fatta una seconda gara ballo basata sull’improvvisazione a tema “cammini per strada e colpo di fulmine“per vincere la possibilità di danzare in una compagnia che fa uno spettacolo dei Pink Floyd. A sfidarsi sono stati: Alessio, Samu e Gianmarco”, si apprende dalle anticipazioni della puntata di Amici 22 prevista per il 12 gennaio 2023.

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, la malattia del figlio Gabriel/ "Ci ha rafforzati"

Insomma, Alessio, new entry al talent di Maria De Filippi, si impone come primo della classe di ballo, quando ormai manca poco al via alla fase serale del talent show. Questo ben oltre il dato che vede Mattia Zenzola come il ballerino concorrente favorito dal pubblico, tra i candidati al titolo di vincitore del circuito ballo e al titolo di vincitore del montepremi finale del talent di cantanti e ballerini, secondo l’ultimo sondaggio online Reality House.

L’appuntamento domenicale di Amici é come sempre previsto a partire dalle 14:00, con la puntata del talent che va in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

CHARLOTTE LAZZARI, MOGLIE KLEDI KADIU/ "Conquista lenta, primo bacio dopo 2 mesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA