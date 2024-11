La storica ballerina di Amici di Maria De Filippi, Anbeta Toromani, sarà ospite della nuova puntata di This Is Me, in prima serata, mercoledì 27 novembre. Accolta da Silvia Toffanin, la ballerina nata a Tirana, nel 1979, rivive – per l’occasione – alcuni dei momenti più importanti del suo percorso artistico, per celebrarli, da un punto di vista differente, di fronte al grande pubblico e a partire dal suo primo anno nel reality di Canale 5. Risale a 15 anni fa uno dei passi a due più emozionati della trasmissione, che vede – nel ricordo – come suoi protagonisti la stessa ballerina di origini albanesi e il ballerino hawaiano José Perez. Entrambi – come rivela un filmato relativo a quell’edizione 2008-2009 – sono leggeri, vestiti di bianco e pronti a seguire, a sentimento, le note di Yentl, Papa Can You Hear Me, e, scrupolosamente, i passi della coreografica preparata assieme alla sua insegnante e mentore Alessandra Celentano.

Nell’ultima puntata del reality di Maria De Filippi del 2002, Anbeta Toromani ha conquistato la seconda posizione per poi continuare a partecipare alla trasmissione, anche nelle annualità successive, nel ruolo di ballerina professionista. Risale al 2012, invece, il suo ultimo anno di partecipazione al reality di Canale 5, prima del suo recente ritorno. Nel 2024, invece, la ballerina professionista è tornata da Silvia Toffanin per raccontare quali incontri hanno fatto la differenza nel suo percorso artistico.

Anbeta Toromani, l’emozione della ballerina: “a volte gli incontri ti cambiano la vita”

La ballerina Anbeta Toromani è tornata ad Amici di Maria De Filippi rivestendo anche il ruolo di giudice, ma siede, ad inizio 2024, nel salottino di Silvia Toffanin per raccontare di come “a volte” alcuni “incontri ti cambiano la vita”. Tornando indietro nel tempo, Ambeta Toromani rivive con emozione il suo primo sguardo con Kledi Kadiu, altro protagonista del reality, nonché collega storico della ballerina di danza classica con cui condivide anche le sue origini. Kledi: “mi ha cambiato la vita”, spiega la ballerina, collegandosi al loro incontro casuale durante la sua esperienza all’Opera di Tirana, quando lei, all’epoca, aveva poco più di vent’anni.

Il loro primo incontro, racconta la ballerina dal nome elegante, è avvenuto ancor prima di partire per l’Italia e di iniziare, insieme, la loro avventura all’interno del reality. Ma oltre alla fortuita intuizione di Kledi Kadiu, e all’invio di un loro video, sulle punte, alla trasmissione di Canale 5, la ballerina rivive anche con trasporto l’amore condiviso con la sua insegnante, Alessandra Celentano, per la danza. Colei che, come ricorda anche Silvia Toffanin, l’ha sempre trattata con l’affetto tipico di una madre, mentre i suoi genitori, di cui sente tutt’ora la mancanza, hanno deciso di rimanere in Albania anche con il passare degli anni.