Amici 22, gara ballo: Maddalena Svevi prima/ Megan Ria ultima: eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi

Maddalena Svevi rinasce dopo la crisi, aggiudicandosi il primo posto nella classifica ballo, ad Amici 22 di Maria De Filippi. Accade in occasione della nuova puntata del talent, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 5 febbraio 2023. Come svelano le annesse anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV.

“Isobel Fetiye Kinnear e Ramon Agnelli sono fuori da ogni gara -anticipano gli spoiler sui ballerini ammessi al serale di Amici 22-. I due hanno già la maglia del Serale e possono godersi tranquilli lo spettacolo”.” Samuel, Vanessa ed Eleonora sono stati eliminati nella scorsa puntata e durante la settimana. Maddalena è stata convocata dalla Celentano che le ha chiesto di fare quel “clic” in più per non rischiare di tornarsene a casa -proseguono poi le anticipazioni TV, con gli aggiornamenti del team di Maddalena Svevi facente capo al professore di ballo, Emanuel-. Megan Ria, invece, ha ricevuto i complimenti da Emanuel Lo”.

Il prof, che in puntata riesce a corteggiare per poi anche a soffiare l’allieva Megan Ria a Raimondo Todaro, con l’italo cubana che diventa una sua nuova allieva, l’ha tacciata di palesarsi spenta tanto da assegnarle un compito, come la Celentano per prendere una decisione: se ammetterla o non confermarla al serale di Amici 22. Nel frattempo al termine della rinnovata gara di ballo, giudicata dall’ospite ed esperta ballerina professionista in studio, Rossella Brescia, Maddalena Svevi raggiunge il primo posto in classifica. La bionda allieva sbaraglia la concorrenza della classe ballo, come si evince dal seguente ordine di arrivo nella rinnovata classifica ballo dei ballerini di Amici 22:

Maddalena Svevi, prima: Rossella Brescia la definisce come una fuoriclasse, una primadonna; La new-entry Alessio Cavaliere secondo, balla Industry Baby; Gianmarco Petrelli terzo, balla Black and Gold, un pezzo modern contaminato. La giudice ammette che sembra facile quello che fa, ma non lo è. Per la Brescia lui emana una bellissima energia. Samuele Segreto quarto, esegue una choreo su Sorry di Justin Bieber; Paky quinto, balla Give me love. Rossella Brescia gli dice che è bellissimo quello che fa, ma può fare anche di più. Sesta e penultima la new entry Benedetta Vari: balla con Umberto Let’s get loud; Settima e ultima Megan Ria.

Che la posizione in classifica possa tradursi in una messa in discussione da parte dei professori del talento dell’ultima classificata, con una sostituzione o sfida ad eliminazione con candidato esterno?

Nel frattempo, nel circuito ballo si fanno spazio anche i due ballerini ammessi al serale, Ramon Agnelli e Isobel Fetiye Kinnear: ” Isobel si esibisce sulle note di Frozen di Madonna. Anche Ramon, che come Isobel ha già ottenuto la maglia del Serale, si è esibito in puntata su un assolo con coreografia neoclassica”, anticipano inoltre gli spoiler. Grande assente in studio, tra i ballerini, é Mattia Zenzola.













