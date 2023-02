Amici 22, gara creatività: chi é il vincitore di ballo?/ Su Tik Tok spopola Mattia…

Amici 22 di Maria De Filippi, al via la gara creatività si TikTok

Si fa agguerrita la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con una nuova gara sulla creatività che chiama i ballerini ad una sfida su Tik Tok. La sfida, nel dettaglio, prevede che i ballerini concorrenti in corsa per il montepremi al talent show di Canale 5 si sfidino a colpi di passi di danza alle prese con la realizzazione di nuovi video su TikTok. E a margine del rilascio delle creazioni videografiche sulla popolare piattaforma cinese TikTok, é una classifica che -sulla base delle view dei video in corsa-decreta il vincitore della gara.

“Il mondo dei social fa parte della vostra quotidianità- fa sapere un rvm della produzione di Amici 22 ai concorrenti ballerini in corsa al talent di Canale 5, della nuova gara creatività -e come tanti strumenti anche questo può ad aiutarvi a mettere in mostra la vostra creatività…vogliamo chiedervi di realizzare un tik Tok, il cui tema sarà ‘ballo perché…'”. Chiaramente, parte integrante della prova é anche la scelta artistica della location del video da postare su TikTok, e in questo la produzione di Amici 22 prevede la libera scelta tra gli elementi “tetto, garage, strada, ponte, corridoio, scuola…”.

La classifica ballo di Amici 22

Insomma, i ballerini in qualità di tiktoker possono dare libero sfogo alla loro creatività e, intanto, il verdetto della gara arriva 24 ore dopo il rilascio delle creazioni sulla piattaforma social. La classifica che ne deriva vede trionfare il biondo ballerino latinista, Mattia Zenzola, che spopola su TikTok con un successo esorbitante a suon di oltre 400mila like. Nella Top 5 del circuito ballo di Amici 22, oltre a Mattia, si impongono anche Megan, Samuele, Ramon e Gianmarco:

MATTIA ZENZOLA primo: 429,7 K

MEGAN RIA seconda: 278,3 K

SAMUELE SEGRETO terzo: 231,8 K

RAMON AGNELLI quarto: 215,7 K

GIANMARCO PETRELLI quinto: 179,2 K.

Sesta Benedetta Vari, settima Maddalena Svevi, Ottava Isobel Fetiye Kinnear. Penultimo e ultimo rispettivamente Alessio Cavaliere e Paky.











