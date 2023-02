Amici 22, gara creatività: chi é il vincitore su TikTok?/ Mattia favorito nel..

Amici 22 di Maria De Filippi, al via la gara di creatività: chi é il vincitore su TikTok?

Si infiamma la competizione di Amici 22, con una sfida di creatività che chiama i talenti concorrenti del talent a sfidarsi a colpi di post su TikTok, divisi in due gare di categoria, canto e ballo. I concorrenti dei due circuiti paralleli di Amici 22, in corsa per il montepremi del talent show, sono chiamati a sfidarsi nella realizzazione di un video. Questo per la decretazione del miglior contenuto creativo di TikTok, popolare piattaforma social, dove ora prendono vita la gara ballo e la gara canto targata Amici. Così come rende noto la pagina Instagram di Amici 22, attraverso due post, che presentano in anteprima assoluta le due gare di creatività apertesi al talent show di Canale 5.

“È ufficialmente iniziata la “Gara Creatività”!- si legge tra le righe del post che presenta il contest di ballo aperto su TikTok -. “Gara Ognuno dei ballerini della scuola di #Amici22 ha pubblicato sul proprio profilo Tik Tok un video e sarete voi a decidere chi è stato il più creativo! Il video che otterrà più visualizzazioni in 24 ORE a partire da ORA sarà il vincitore della gara! Pronti?

I ballerini e i cantanti si sfidano a colpi di TikTok

Correte sui loro profili Tik Tok per vederli. E non manca il post di presentazione della gara creatività aperta per il circuito canto: ” È ufficialmente iniziata la “Gara Creatività”!

Ognuno dei cantanti della scuola di #Amici22 ha pubblicato sul proprio profilo Tik Tok un video e sarete voi a decidere chi è stato il più creativo! Il video che otterrà più visualizzazioni in 24 ORE a partire da ORA sarà il vincitore della gara! Pronti? Correte sui loro profili Tik Tok per vederli”.

La comunicazione del verdetto che decreta i vincitori delle categorie é previsto, quindi, 24 ore dopo il rilascio dei video oggetto del contendere della vittoria delle due gare di Amici 22. Quindi, entro e non oltre la giornata del 14 febbraio 2023.

Nel frattempo alla luce dei risultati del sondaggio indetto da Reality House, sul vincitore finale di Amici 22, Mattia Zenzola in quanto primo candidato -per il pubblico- alla vittoria del talent, può dirsi favorito alla vittoria della gara di creatività dei ballerini.











