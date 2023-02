Amici 22, gara di canto Let It be/ Il vincitore é Angelina Mango: il premio

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango vince ancora il circuito della gara ballo

Quando ormai manca sempre meno alla fase serale di Amici 22, la competizione del circuito canto vede Angelina Mango primeggiare ancora una volta alla gara domenicale aperta tra i cantanti concorrenti. Il nuovo trionfo per la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango si registra alla nuova puntata domenicale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista a partire dalle 14:00, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Stando alle annesse anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, la figlia d’arte oltre a conquistare la pole position nell’ordine finale della consuetudinaria gara di canto, giudicata da Tiziano Ferro, trionfa anche al termine di una gara nella gara extra. Si tratta della gara di canto aperta tra i cantanti concorrenti di Amici 22, con in palio il premio di una apparizione al Festival di Ferrara.

“Gara canto per premio – si evince dalle ultime anticipazioni TV fornite rispetto alla nuova puntata domenicale di Amici 22-, vince Angelina. Il premio per i cantanti da aggiudicarsi con una sfida? La possibilità di cantare festival di Ferrara”. Ma non é rutto. Perché, poi, inoltre gli spoiler di Amici 22 rivelano in aggiunta che “A sfidarsi sulle note di Let it be senza nemmeno averla provata sono stati: Federica, Aaron e Angelina. Chi ha vinto? Quest’ultima”.

Angelina Mango sbaraglia la concorrenza

Insomma, ancora una volta la figlia d’arte del compianto Pino Mango, ben oltre il pregiudizio della compagine dei telespettatori che le danno della raccomandata al talent perché favorita nella competizione del circuito canto al talent, in quanto figlia d’arte. Nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA rompe il silenzio a margine della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, al termine di cui si é posizionato quindicesimo.

