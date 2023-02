LDA, Big più giovane in Top20 a Sanremo 2023/ “L’ansia é finita… Sono onorato”

Sanremo 2023, LDA debutta al Festival come il Big più giovane

Nel mezzo della competizione e dopo la finale di Sanremo 2023, il più giovane tra i 28 Big in corsa, LDA, emoziona con la sua inconfondibile miscela di trasparenza unita alla semplicità. E per lui il debutto al Festival é in Top20, nell’ordine di arrivo finale.

Questo, dopo il successo raggiunto con la partecipazione al talent di Amici 21 di Maria De Filippi, dove il giovane ha conseguito il primo disco d’oro e il primo disco di platino con un singolo, Quello che fa male, in tempi più veloci in assoluto, nella storia di Amici. Reduce dal rilascio del nuovo singolo Se poi domani, presentato in anteprima assoluta sul palco del Festival della Canzone come il brano apripista del nuovo album Quello che fa bene, LDA si esibisce anche in occasione della finale, a Sanremo 2023. Ad accompagnarlo é il cugino d’arte Francesco D’Alessio, direttore d’orchestra al suo fianco nella collaborazione sanremese. L’esibizione fa da preludio alla festa degli innamorati e di chi ama l’amore in ogni sua forma e colore, San Valentino, e così Luca D’Alessio chiude il suo Festival consacrandosi come il Cupido d’Italia.

Web contesta il 15° posto di LDA nell’ordine di arrivo di Sanremo 2023 e…

Di bianco vestito, il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato mette d’accordo molti tra i fan e non, fedeli telespettatori del Festival, anche alla sua ultima serata sanremese. Tanto che la sua proposta musicale sanremese, come emerge nel sentiment web é ritenuta perlopiù sottovalutata. Stando alle contestazioni del web il cantautore di Napoli avrebbe meritato un posizionamento sanremese finale in Top5, in quanto elemento pop più rappresentativo della Generazione zeta, nonché il più giovane tra i 28 Big in corsa e in aggiunta competitor in tre ruoli: interprete, autore del testo e compositore della musica del brano sanremese, Se poi domani.

Tuttavia, é lui stesso a spegnere la delusione degli estimatori rispetto al piazzamento fuori dalla Top5, nell’ordine finale di Sanremo 2023. “L’ansia di Sanremo é finita!”, grida LDA, in uno dei vari video reaction all’epilogo sanremese, condivisi tra le Instagram stories nelle ore che seguono la decretazione di Marco Mengoni vincitore e quindi l’ordine di arrivo finale del Festival. Ma non é tutto. Il cantautore di Napoli, poi, si dichiara lusingato per l’onorificenza di aver preso parte al Festival, alla sola età di 19 anni: “Ciao amori, grazie mille per tutti i voti che mi avete dato- fa sapere in reazione a caldo sul quindicesimo posto sanremese, agli utenti-, grazie mille per tutto l’affetto…sono qui a cena fuori e abbiamo preso il quindicesimo posto. Sono onorato veramente e vi voglio vene”. Quindi, conclude visibilmente felice: ” é stata una esperienza bellissima!”. E nelle ore segnate dal suo debutto con Se poi domani nelle classifiche musicali, con il brano che si impone alla #21 nella Top50 Italy su Spotify, che raccoglie le canzoni con il maggior numero di ascolti, inoltre, LDA condivide con i fan i nuovi progetti in cantiere. Via Instagram rende note le date in concerto targate LDA live, gli incontri con i fan LDA instore del secondo nonché primo vero album Quello che fa bene, in uscita il 17 febbraio 2023. Insomma, il vero Festival lo attende ora.

La finale di Sanremo 2023

Tananai, Ultimo, Mr Rain, Lazza e Marco Mengoni é l’ordine, dal quinto al primo classificato, nella classifica generale della finale di Sanremo 2023. Mengoni, vincitore del Festival, dedica il suo trionfo con Due vite alla quota rosa dei Big non pervenute tra i 5 finalisti: “Siamo arrivati in cinque ragazzi e volevo dedicarlo ai pezzi meravigliosi delle ragazze non finaliste”. Poco prima della decretazione del vincitore finale a cui va il Leone d’oro, sono assegnati i premi speciali. Il Premio della Critica “Mia Martini” va a COLAPESCE DIMARTINO. Il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo va a Coma Cosa. Il Premio della sala stampa “Lucio Dalla” va a COLAPESCE DIMARTINO. Il Premio “Giancarlo Bigazzi”, per la miglior composizione musicale, a MARCO MENGONI. (Agg. Di Serena Granato). Di seguito la classifica generale finale di Sanremo 2023, con LDA in Top20:

MARCO MENGONI – DUE VITE

LAZZA-CENERE

MR.RAIN – SUPEREROI

ULTIMO-ALBA

TANANAI-TANGO

GIORGIA-PAROLE DETTE MALE

MADAME-IL BENE NEL MALE

ROSA CHEMICAL-MADE IN ITALY

ELODIE-DUE

COLAPESCE DIMARTINO-SPLASH

MODA’-LASCIAMI

GRIGNANI-QUANDO TI MANCA IL FIATO

COMA_COSE-L’ADDIO

ARIETE-MARE DI GUAI

LDA-SE POI DOMANI

ARTICOLO 31-UN BEL VIAGGIO

PAOLA & CHIARA-FURORE

LEO GASSMANN – TERZO CUORE

MARA SATTEI-DUEMILAMINUTI

COLLAZIO- NON MI VA

I CUGINI DI CAMPAGNA – LETTERA 22

GIANMARIA-MOSTRO

LEVANTE-VIVO

OLLY-POLVERE

ANNA OXA-SALI, CANTO DELL’ANIMA

WILL-STUPIDO

SHARI-EGOISTA

SETHU-CAUSE PERSE

ti sei messo in gioco dal primo giorno cercando di abbattere tutti i pregiudizi che c’erano su di te e con questa partecipazione al festival hai saputo dimostrare ancora di più il tuo valore come artista e come persona,

sono fiera di te 💛 #lda pic.twitter.com/uHbHE5VPZk — 💐𝓜𝓲𝓵𝓮𝔂🔻18 (@Vixeninside) February 11, 2023













