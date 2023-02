Amici 22, gara inediti: chi é vincitore?/Vessicchio giudice: Angelina si classifica..

Amici 22 di Maria De Filippi, Beppe Vessicchio giudice del circuito canto: la gara inediti

Si fa infuocata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con una nuova gara inediti, giudicata da Beppe Vessicchio, che chiama a sfidarsi i cantanti in corsa al talent show. Come anticipato da Amici news e Superguida TV, relativamente alla puntata domenicale del talent attesa per il 5 febbraio 2023, Beppe Vessicchio é ospite in studio come giudice di una gara nella gara musicale di Amici, la nuova gara inediti indetta tra i cantanti allievi della scuola, con in palio la partecipazione ad un Festival. I candidati sono 3.

LDA svela il vincitore di Amici 22: "Mi piace Angelina Mango"/ La replica alle accuse

“Per il canto è stata indetta una gara inediti, per partecipare ad un festival- sono nel dettaglio gli spoiler TV della competizione canora-. A giudicarla è stato Vessicchio. A vincerla è stata Angelina contro Cricca e Niveo”. Insomma, i candidati all’ambito premio (che sia il Festival di Sanremo 2023 lo spoilerato premio di ignota natura, in palio?) sono in origine Angelina Mango, Niveo e Cricca. E ad avere la meglio, conquistando la pole position nella classifica di fine gara stilata dal giudice Vessicchio, é la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango. Un nuovo traguardo, quello che si aggiudica la cantautrice dell’inedito Voglia di vivere e allieva di Lorella Cuccarini, ad Amici 22.

Amici 22: Paky e Angelina Mango, una nuova coppia?/ "La mia fobia é perdere..."

Angelina Mango una numero 1, ma non “eterna prima”

Questo mentre, tuttavia, lei perde il titolo di eterna “prima della classe canto” alla rinnovata gara cover domenicale, giudicata in puntata dal maestro di musica e direttore d’orchestra storico del Festival di Sanremo, Vessicchio, in collaborazione con i cantanti Francesco Sarcina de Le vibrazioni e Baby K. A vincere la gara, che chiama i cantanti in corsa ad Amici a sfidarsi a prova di cover, é alla fine Niveo. In comune con Angelina Mango lui ha la stessa ala protettrice ad Amici 22 di Maria De Filippi. Parliamo dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini. Insomma, sembra proprio che “la più amata dagli italiani” si dica candidata alla vittoria del circuito canto e del montepremi finale con il suo team.

Amici 22, classifica Spotify: Angelina Mango prima/ Piccolo G batte Wax e Aaron..

Questo, nella competizione che la vede contrapporsi, in vista del serale del talent, ai team di categoria canto capeggiati da Arisa e Rudy Zerbi. Al serale, chiaramente, il circuito canto potrebbe fondersi , come accade da anni, ancora una volta con il ballo, nella configurazione di tre squadre avversarie capeggiate da due insegnanti, rispettivamente uno di canto e uno di ballo ciascuna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA