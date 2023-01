Amici 22, gara inediti: vince Angelina Mango? / Si apre il televoto e…

Amici 22 di Maria De Filippi, ha il via la gara inediti del talent:

Prosegue il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, con il via alla gara inediti che vede la “prima della classe” Angelina Mango, tra i concorrenti in corsa al talent nel canto, protagonisti di una nuova competition. La nuova gara apertasi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi per i telespettatori di Canale 5 vede il pubblico TV chiamato a votare la propria preferenza tra gli inediti rilasciati dai cantanti concorrenti in corsa per il montepremi del talent. E per la nuova gara inediti, quindi, al rinnovato daytime si apre ufficialmente il primo televoto indetto ad Amici 22, quando é ormai sempre più vicina la fase serale del talent show di Canale 5.

Ma chi prende parte alla nuova gara inediti di Amici 22? 9 sono i concorrenti in tutto della competizione, come il numero dei cantanti in corsa al talent di Canale 5. Con il codice 1, Aaron Cenere e l’inedito Baciami e ballami. Con il codice 2 Angelina Mango insieme a Voglia di vivere. Con il codice numero 3 Cricca con Se mi guardi così. Codice numero 4 per Federica Andreani e 26 modi. Codice 5 per Jore e Solo tu. Codice 6 per NDG e Perdonami. Codice numero 7 per Niveo e Sui sedili della metro. Codice numero 8 per Piccolo G e Acquario. Codice numero 9 per Wax e Ballerine e guantoni.

Come votare per la decretazione del vincitore della gara inediti di Amici 22

Mentre i profili social ufficiali di Amici di Maria De Filippi rendono note le modalità di partecipazione al televoto indetto per la gara inediti aperta ad Amici 22, il popolo del web avvia le scommesse sulla possibile scelta artistica data vincitrice e quindi il vincitore. Tra le più quotate si afferma Angelina Mango come possibile vincitrice annunciata, con l’inedito Voglia di vivere. Questo, in primis alla luce del fatto che nel numero di ascolti streaming su Spotify Italia relativi ai nuovi inediti di Amici 22 all’attivo, Angelina Mango si consacra come la prima della classe, sbaragliando la concorrenza dei cantanti rivali al talent.

“Il TELEVOTO è ufficialmente aperto! Vota il tuo inedito preferito tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il nome dell’allievo o il codice relativo, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web http://wittytv.it o tramite smart TV abilitate #Amici22″, si legge nel post di delucidazioni sulle modalità di televoto per la gara inediti , diramato via social dalla produzione del talent.

