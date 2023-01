Amici 22, Gianmarco inchioda Celentano: eliminato e Paky va al serale?/ “Tu fai..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli cerca il confronto con Alessandra Celentano e …

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con Gianmarco Petrelli che cerca e ottiene il confronto con Alessandra Celentano. Quando ormai si avvicina sempre di più la fase serale del talent show di Canale 5, Gianmarco non riesce a spiegarsi la scelta della maestra che lo ha voluto ad Amici 22, di ingaggiare nel team un nuovo ballerino, per aggiunta della sua stessa categoria di appartenenza, ossia l’hip hop. Il riferimento non esplicitato é a Paky, la new entry nel team Celentano. E al rinnovato daytime del talent, quindi, Gianmarco Petrelli inchioda la maestra, chiedendole non troppo velatamente di confermare o smentire il dubbio che più lo assale. Ossia che lei stia meditando di non promuoverlo all’upgrade con la maglia dorata e di sostituirlo con Paky, al serale di Amici 22.

“Volevo capire se lei avesse dei dubbi- fa sapere Gianmarco alla Celentano, nel confronto voluto con lei e la maestra gli replica captando del malcontento nell’allievo- ah non parliamo del compito?!? Da che dipende questo logorio?”. Gianmarco Petrelli, quindi, vuota il sacco sul suo timore, in vista del serale di Amici 22: “per insicurezze mie e il timore che non riesca ad esaudire le richieste…Metto sempre un punto di domanda. Le avevo già prima le perplessità”. Poi, l’allievo fa allusioni alle promozioni per il serale e i compagni di squadra già nominati concorrenti con la maglia dorata, lasciando intendere di temere di non essere promosso all’upgrade: “Non avevamo dubbi che volesse mandare al serale Isobel e Ramon..”.

La risposta al dubbio di Gianmarco Petrelli…

La risposta della maestra? Alessandra Celentano gela il pupillo, non sbottonandosi sulla scelta che le spetta, di confermare o bloccare Gianmarco, in vista del serale.

“Senza farti paranoie, tu continua a fare il tuo !”, gli esclama, quasi stizzita, la nipote del Molleggiato. Che il dubbio del ballerino possa rivelarsi fondato?













