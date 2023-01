Amici 22, Gianmarco Petrelli gela Megan Ria: si lasciano?/ Duro sfogo: “La chiudiamo”

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi: il ballerino tronca la relazione con la ballerina?

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli e Megan Ria si palesano sull’orlo di una rottura definitiva, in amore. La crisi sentimentale tra i due ballerini piccioncini in corso emerge nel daytime di Amici 22 datato 26 gennaio 2023, contenuto TV che immortala lo stato di insofferenza che Gianmarco palesa nei riguardi della ballerina itali-cubana in un confronto tra i due, che suonerebbe tanto come uno scontro tra preannunciati ex. Questo, a detta dei più, tra i telespettatori attivi via social.

Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Piccolo G primo nel canto e Paky primo..

“Che problemi hai?- gli chiede Megan Ria e il ballerino, visibilmente provato e alle distanze prese da lei, replica poi senza nasconderle il malcontento per la loro storia che sentirebbe conclusa sul nascere in TV – Sono qui, ti ho aspettato ed é tardi… sto qui per fare altro e non queste min*hiate”. Insomma, Gianmarco non accetta l’idea che Megan risulti assente nel momento del bisogno e lo sfogo del ballerino allievo di Alessandra Celentano rincara la dose sull’allieva di Raimondo Todaro: ” Sto soffrendo… sto male per la tua assenza e sei a divertirti quando sto male… tu non ci sei…”.

Amici 22: Paky eliminato e non va al serale?/Alessandra Celentano lo mette in guardia

Megan Ria é pronta ad accettare la scelta di Gianmarco Petrelli

La dancer dai sexy ricci non ci sta e rigetta le accuse di mancanza di attenzioni in amore: ” ma non é vero, ci sono sempre”. Il ballerino vuole chiudere la lovestory, quindi gela Mega: “possiamo chiudere questa storia?!?”. L’italo cubana stenterebbe a credere che l’amato ballerino voglia troncare ogni rapporto con lei, ma sarebbe comunque pronta ad accettare il triste epilogo, a patto che sia definitivo: “Ok, ma la chiudiamo definitivamente”.

Insomma, nell’ipotesi che la chiusura della lovestory tra i due si verificasse, Megan Ria non darebbe una seconda chance al ballerino per un ritorno di fiamma. Questo, dal momento che sarebbe lui il responsabile della chiusura della lovestory.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear: Celentano svela perché va al serale/ É polemica!



Nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA, rompe il silenzio sul concept-album di Quello che fa bene, in vista del debutto previsto a Sanremo 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA