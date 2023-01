LDA, duetto cover a Sanremo 2023 con Alex Britti?/ Alex Wyse infiamma il totonomi

Sanremo 2023, LDA duetta con un ex Amici per la serata cover? Spunta la quota Alex Britti e…

Si fa sempre più vicino il via al Festival di Sanremo 2023 e l’atteso Big al debutto sanremese, LDA, avrebbe fatto la sua scelta sul duetto-cover, con tanto di Alex Wyse o Alex Britti nel totonomi. L’evento di Sanremo 2023, previsto dal 7 all’11 febbraio 2023 sul palco del Teatro Ariston e sotto la direzione e conduzione artistica di Amadeus, chiama i 28 concorrenti Big a sfidarsi per il titolo della canzone italiana. E, nella serata che precede quella della finale prevista per la decretazione del vincitore del Festival, si tiene, invece, “una gara nella gara”. Si parla della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023. Evento nell’evento dove i 28 Big sono chiamati a unire le forze con un artista solista, un duo, un gruppo o altra entità musicale nell’esibizione di una cover da eseguire sulle note di un brano originale che sia edito. La canzone originale scelta dal singolo Big deve essere pubblicata, quindi, negli anni a cavallo tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90, ‘2000. E a infiammare, in modo particolare, il totonomi che nasce nell’attesa del Festival, sulle ipotesi delle configurazioni dei duetti-cover, é soprattutto LDA. Il cantautore 19enne, vincitore mancato di Amici 21 di Maria De Filippi -relativamente alla gara del circuito canto, per il volume di ascolti e ascoltatori in streaming – desta molta curiosità tra i fan e non, rispetto alla scelta sanremese per la cover di Sanremo 2023 che lo attende. Dopo la prima ipotesi web sollevatasi sull’ex Amici 20, Aka7even, come possibile scelta sanremese del 19enne, e l’alternativa targata ex Amici 21, Albe, spuntano online le due nuove possibilità omonime.

Alex Wyse si unisce a LDA nella serata cover di Sanremo 2023?

Il comune denominatore tra le ipotesi in questione é il nome, oltre alla professione di cantautore e musicista. Il Giornale online, tra i possibili duetti sanremesi previsti per la serata cover di Sanremo 2023, prevede tra le altre la configurazione di LDA in duo con il musicista e cantautore Alex Britti. Questo, mentre via social si impone come alternativa a Britti, l’ex Amici 21 Alex Wyse. Il rivale amico del giovane Big sanremese al talent di Amici 21, che vedeva Luca D’Alessio vivere il suo debutto TV in un percorso di studio del canto intrapreso sotto l’ala protettrice dell’insegnante Rudy Zerbi. Alex Wyse si direbbe una probabile scelta di LDA per un duet-cover a Sanremo, in primis per l’amicizia e la stima reciproca tra loro, che proseguono oltre lo spazio e il tempo del talent show condiviso, ma non é tutto. Ad avvalorare l’ipotesi Wyse é un gesto social che nelle ore dei giorni segnati dall’attesa per il Festival, non passano inosservati. Alex Wyse destina a LDA un cuore rosso tra i commenti social rilasciati sotto il nuovo post che il giovane Big pubblica via Instagram. Ovvero quello che anticipa l’uscita prevista il 17 febbraio 2023 di Quello che fa bene, il nuovo album del Justin Bieber italiano, LDA, che nella tracklist contiene il brano promosso alla gara Big di Sanremo 2023: Se poi domani.

Che con l’emoticon di un cuore Alex voglia lanciare un chiaro indizio della sua vicinanza a LDA, per il preannuncio di un loro duetto alla quarta serata di Sanremo 2023, non può di certo dirsi un’ipotesi azzardata. Anche perché, di tutta risposta, LDA ora ricambia l’emoticon a forma di cuore rosso a Wyse. Di sicuro assisteremo alla scelta cover di Luca D’Alessio in arte LDA durante la grande competizione di Sanremo 2023.

