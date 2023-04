Amici 22, Gianmarco Petrelli: “Se sono innamorato di Megan Ria?”/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli si racconta a Verissimo: i rapporti con Cricca e Megan Ria e…

Insieme a Piccolo G sono gli eliminati al secondo serale di Amici 2023 e, intanto, Gianmarco Petrelli torna a far parlare di sé anche per via dei rapporti intercorrenti con

Megan Ria e Cricca, sulla scia di un rumoreggiato “triangolo”. Cricca, cantautore allievo di Lorella Cuccarini, al secondo serale giungeva al ballottaggio ad eliminazione definitiva con Gianmarco Petrelli, per poi battere quest’ultimo alla loro sfida per un posto alla finale di Amici 2023.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Questo, sulla scia del pettegolezzo made in Italy, secondo cui Gianmarco sarebbe il motivo alla base del presunto allontanamento di Isobel Fetiye Kinnear dal cantautore. Secondo le malelingue, perlopiù attive nel web, l’australiana si paleserebbe da tempo distante da Cricca anche per effetto della convivenza ad Amici condivisa con Gianmarco, dal momento che lei avrebbe subito il fascino del ballerino tra le mura della scuola dei talenti. Sarà vero? Nel frattempo, sulla scia del pettegolezzo unitamente all’eliminazione subita dal ballerino, l’occhio pubblico si chiede cosa ne sia dell’amicizia avviata da Gianmarco con Cricca e della lovestory che il primo ha intrecciato con la ballerina Megan Ria, nella scuola di Amici 22, ora che i due ballerini sono entrambi fuori dal talent show. La risposta alla curiosità generale da parte del ballerino giunge ai microfoni della nuova intervista che Petrelli rilascia dopo il talent, a Verissimo.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

“Mi fa un certo effetto vedere questo video -esordisce Gianmarco Petrelli, a margine del percorso intrapreso nella scuola dei talenti di Maria De Filippi-, ma sono rimasto molto sorpreso di stringere amicizia con Cricca. Cricca è un ragazzo d’oro, mette sempre prima gli altri avanti ai suoi bisogni”. Da qui, la conferma del rapporto d’amicizia, al di là delle malelingue sul sospetto triangolo amoroso condiviso con Isobel, ad Amici 22: “Mi lego difficilmente, ma quando lo faccio mi lego per bene, le mie amicizie si contano sulle dita di una mano e posso dire che Cricca ha uno spazio nel mio cuore tutto suo”.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

Il retroscena di Gianmarco Petrelli e Megan Ria: l’ex Amici si racconta a Verissimo

Ma non é tutto. Perché, poi, non manca la verità dell’ospite a Verissimo, Gianmarco Petrelli, sul legame che lo vincola a Megan Ria, con tanto di un retroscena svelato pubblicamente: “La conoscevo già prima di entrare ad Amici, ma eravamo solo amici, poi lì dentro si conoscono davvero le persone…Sono contento di aver potuto approfondire Megan e chi è, lei dice che siamo diversi, ma in realtà credo che ci siano delle affinità. Se sono innamorato? Devo dire di sì.”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA