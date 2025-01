Come stanno andando gli inediti dei cantanti di Amici 2025? Finalmente da martedì 14 gennaio 2025 sono disponibili i singoli dei concorrenti del talent di Maria De Filippi: loro sono Antonia, Deddè, Mollenbeck, Luk3, Chiamamifaro, Ilan Muccino, Jacopo Sol, Antonia, TrigNO, Vybes, Nicolò e SenzaCri. A dare lo splendido annuncio sono stati i profili social del programma che hanno dedicato post e copertine dei singoli. Ma andiamo subito a scoprire qual è l’inedito più apprezzato del momento!

Una cura estrema e tanta professionalità per mostrare al pubblico la bravura dei cantanti di Amici 2025 quella dedicata alle copertine dei nuovi singoli. Ognuno dei ragazzi comprese le new entry Jacopo Sol, Antonia e Mollenbeck, hanno avuto la possibilità di creare un loro singolo e cantare l’inedito in puntata. Da oggi tutti possono ascoltare le canzoni dei concorrenti di Amici 2025 su tutte le piattaforme. Curiosi di sapere qual è stato l’inedito più apprezzato di Amici 2025? Andiamo a scoprire chi è stato il cantante che ha vinto la gara degli ascolti.

Inediti Amici 2025, i commenti dei fan: “Diamogli la rivincita che merita”

Secondo Twitter e Instagram, il concorrente di Amici 2025 che ha prodotto l’inedito più apprezzato è stato TrigNO, con Maledetta Milano. Ad annunciare l’uscita delle loro canzoni sono stati i cantanti stessi che durante l’ultima puntata di Amici 2025 si sono esibiti presentando il loro ultimo lavoro. Chiaramente è stato subito un successo e ognuno dei giovani ha ricevuto complimenti e soddisfazioni specialmente sui social. “Diamo a Pietro la rivincita che merita” scrive un utente su Instagram riferendosi alla canzone di TrigNO, che a quanto pare al momento è la preferita assoluta.

Del resto funziona tutto molto bene, dalla grafica della copertina con lui al contrario e il titolo in giallo alla canzone in sè, che è curata nel minimo dettaglio. Tra i commenti dei fan di Amici 2025 si legge una grande difesa al cantante.”Comunque nonostante tutto quello che gli stanno montando contro, Trigno e quello che sta piacendo di più Al pubblico basta vedere le reazioni anche qui su Instagram!“. Ecco quali sono invece gli altri inediti: Vybes – “Non mi passa”, Senza_Cri – “Tutto l’odio”, Trigno – “Maledetta Milano”, Mollenbeck Con “Male”, Nicolò Filippucci – “Yin e Yang”, Jacopo Sol – “Complici”, Luk3 – “Valentine”, Deddè – “Periferia”, Ilan Muccino – “Sangue blu”, Antonia – “Dove ti trovi tu”, Chiamamifaro – “O.M.G.”.