Amici 22, Giorgia: “Mi devo preoccupare?”/ Replica al “tradimento” di Emanuel Lo e..

Amici 2023 di Maria De Filippi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si baciano in studio: é tradimento verso Giorgia?

Il gossip del momento vedrebbe in corso un nuovo triangolo ad Amici 2023 di Maria De Filippi, con protagonisti i prof di ruolo al talent Emanuel Lo, Lorella Cuccarini da una parte, e Giorgia dall’altra. La voce del chiacchierato poliamore ha inizio al secondo appuntamento TV datato 25 marzo 2023 del serale di Amici 2023 in corso, dove si registra il nuovo guanto prof che dopo il successo del Jackson Medley vede Emanuel Lo e Lorella Cuccarini riunire le forze al timone della squadra Cuccalo, contro le squadre avversarie TodArisa e Zerbi & Cele. Il rinnovato guanto, che chiama i professori ad esibirsi in una gara alle prese con una performance di coppia tra i timonieri delle tre squadre che animano la sfida serale di Amici 2023, vede Emanuel Lo e Lorella Cuccarini registrare una performance travolgente. Sguardi languidi, avvicinamenti fisici marcati e un bacio tipico dell’amore adolescenziale come ciliegina sulla torta nel finale, si registrano tra i due prof nella performance a due del momento, sulle note di Brivido felino di Mina. E le immagini della performance, non a caso, sono ora virali, via social, dove schiere di appassionati telespettatori scommetterebbero che Emanuel lo e Lorella Cuccarini siano dei colleghi prof vicini e complici nel ballo, in quanto amanti.

La risposta al pettegolezzo su Amici 2023: parla Lorella Cuccarini

E dopo la replica al gossip del presunto flirt sul nascere di Emanuel e Lorella, con il primo che si dichiara spinto al bacio dalla conduttrice Maria De Filippi e la seconda che rassicura l’amato Silvio e la cantante smentendo il pettegolezzo, intanto, fa particolarmente rumore la risposta di Giorgia. A margine del post che la bionda Lorella condivide via Instagram svelando la sua verità sul chiacchiericcio che la coinvolge, la cantante replica tra gli annessi commenti social lasciando intendere che si chiederebbe se sia davvero il caso di preoccuparsi: “Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano -rilascia la cantante sul caso dei due prof, a cui però lei rivolge gli elogi-, siete talmente bravi che si può solo applaudirvi”. Insomma, la cantante non si direbbe proprio contenta del bacio “artistico”. E non manca la pronta risposta di Lorella alla presunta vittima dell’infedeltà di Lo: “Ti adoro”, scrive con l’emoticon di una faccina che ride a crepapelle, la Cuccarini.

Ma non é tutto. Perché prima dell’esibizione passional Lorella ci teneva a dare, così, preavviso del bacio “incriminato” a Giorgia, via Twitter: “Stasera, un ‘guanto prof’ sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. E la cantante replicava sibillina: “Mi devo preoccupare?”. Ma come evolverà il chiacchierato “triangolo”?

