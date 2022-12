Amici 22, gli allievi scrivono a Babbo Natale/ Rita: “Tutto ciò che voglio é Niveo..”

Amici 22 di Maria De Filippi, i concorrenti leggono le lettere indirizzate a Babbo Natale

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, che vede i concorrenti scrivere una lettera a Babbo Natale, a cui -tra le altre- Rita Danza avanza una richiesta particolare su Niveo. Ebbene sí, dopo le prime lettere svelate alla nuova puntata domenicale, come quella di Wax -che ha spiazzato tutti dichiarando di non aver mai ricevuto a casa sua Babbo Natale, al rinnovato daytime di Amici 22 é tempo per gli allievi di dare voce anche ad altri pensieri natalizi. Tra una lezione e l’altra di canto e danza, nella scuola più amata dagli italiani é tempo di allestire le decorazioni e l’albero di Natale 2022 e, dopo i preparativi, Ramon Agnelli apre il momento della lettura delle lettere a Babbo Natale: “caro babbo Natale vorrei aiutare mia sorella Denise a crescere il figlio nella famiglia che ha sempre sognato”, é il pensiero del ballerino allievo di Alessandra Celentano. Tocca poi al ballerino allievo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, che reduce dalla crisi d’amore e la rottura con Maddalena Svevi, pensa “alla mia famiglia, auguro ai miei cari un Natale sereno e in salute”. Spazio poi alla letterina dell’allievo cantautore di Lorella Cuccarini, Niveo: “vorrei riuscire a far vedere quello che sono”. E mentre l’ultimo classificato nella rinnovata classifica di canto rischia l’eliminazione ad Amici 22, l’allieva ballerina di Alessandra Celentano, Rita Danza pensa all’amato lui: “vorrei che Niveo restasse il più possibile a fianco a me…Niveo é la mia ancora ed é tutto ciò che ti chiedo”. Le lettere a Babbo Natale vedono protagonista anche Piccolo G, che in vena poetica scrive: “che tu sia o non sia poco importa…continua a diffondere allegria, ciò che non si vede e non si sente”. Cricca, cantautore allievo di Lorella Cuccarini scrive: ” vorrei crescere e maturare”.

Tra gli altri fautori delle lettere natalizie, ad Amici 22, Samuele Segreto invece si rifiuta di leggere il suo pensiero. Il motivo? Il diretto interessato svela cosa lo fa stare sottotono, in uno sfogo intimista, dopo che i compagni di studio si propongono di leggere la sua lettera, invano: “non ho la voglia leggere, non mi va. Mi sento il punto che unisce la famiglia e non vorrei esserlo visto quello che faccio… e il fatto di dover partire sempre… é un periodo malinconico questo- esordisce il ballerino di hip hop, che quindi sente il peso del rovescio della medaglia del suo sogno di fare arte- i miei sogni sono la serenità, ma dall’altra parte mia…”.

Nel rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, inoltre, Piccolo G sfoggia il lato più recondito di sé, dandosi ai balli e i canti sfrenati persino a torso nudo, sfoggiando un’inaspettata autostima, quasi come a volersi liberare dell’etichetta “Piccolo” per dare spazio a Giovanni. Per la quota ballo, Isobel Fetiye Kinnear, invece, subisce la penitenza di un make up da gatta curato da Rita Danza e sotto gli sguardi impassibili del resto della classe di concorrenti. E il motivo della penitenza é che l’australiana risulta impreparata all’interrogazione di italiano.

Natale si avvicina e Samu si confida con Maddalena e Federica #Amici22 pic.twitter.com/Ik0H7vkmKA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 20, 2022

Piccolo G: riflessivo, introverso, a volte solitario, ma dentro ognuno di noi c’è un lato segreto che prima o poi… ESPLODE! 💥 #Amici22 pic.twitter.com/YhDFf7DAPW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 20, 2022

Dopo qualche settimana dal suo ingresso per Isobel è arrivato il momento dell'interrogazione di italiano 🧑‍🏫 #Amici22 pic.twitter.com/nQhaVzKa0F — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2022













