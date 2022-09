Amici 22, il daytime doppione 28 settembre é un caso/ Web in tilt: c’entra Wax?

Amici 22 manda in onda il contenuto dello stesso daytime in due puntate: il caso doppione é un giallo nel web

Quando ormai si avvicina la messa in onda della nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi in corso, esplode il caso daytime doppione datato 28 settembre 2022 con tanto di reazioni social del web in escandescenza, che coinvolgono in particolare il concorrente Wax. In data odierna, come di consueto avviene all’ordine del giorno, é andato in onda il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi in corso, che inaspettatamente ha trasmesso lo stesso contenuto dell’episodio andato già in onda lunedì 26 settembre 2022 su Canale 5, che mostra i risultati degli esami che gli allievi finiti in sospensione di giudizio alla seconda puntata domenicale del talent, Wax, Andre, Ramon e Rita, hanno sostenuto al cospetto delle insegnanti Arisa – per i primi due cantanti- e Alessandra Celentano- per i due ballerini. I 4 elementi sono stati confermati nella scuola dalle rispettive insegnant, anche se non sono mancate delle reazioni avverse da parte dei giovani rispetto ai giudizi ricevuti dalla commissione, e quella di Wax ha suscitato tra le reazioni più disparate online alla luce del daytime doppione andato in onda in queste ore, lasciando pensare ai telespettatori che la produzione volesse preannunciare un provvedimento disciplinare per i toni che il cantautore ha assunto a distanza verso il talenscout Zerbi.

Wax, rientrato in casetta dai compagni di studio, ha sbottato indirettamente contro Rudy Zerbi, rivendicando di avere una identità artistica ben definita fatta anche di sforzo fisico sul palco, componente che rientra tra i dettagli non sono di gradimento di lui al talent scout: “Verrà al mio concerto e si pentirà di quello che ha detto.. dice che non va bene il mio sforzo fisico sul palco? E allora lo farò ancora di più, e sarà il mio punto di forza”. Ma qual é la verità che si cela dietro il caso daytime doppione di Amici 22?

Svelato l’arcano sul daytime doppione di Amici 22

Tra le reaction social dei telespettatori del web al giallo targato Amici 22, si legge.”Hanno fatto ripetere la puntata per far vedere quanto fa schifo Wax”. Poi c’é chi tra gli utenti ricorda che l’appuntamento del daytime di Amici 22 sia previsto anche, oltre che allo slot pomeridiano, anche su La5 alle 19:00, con tanto di battute di chi di tutta risposta prevede per l’ennesima volta la messa in onda del daytime di lunedì.

Ma a svelare in definitiva l’arcano sul daytime doppione, diventato un caso di Amici 22, é alla fine il comunicato di Qui Mediaset.it, che mette in luce un errore tecnico: “Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori”. E tra le annesse reazioni degli utenti, c’é chi scrive: “Pensavo di essere tornato indietro nel tempo”.

Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 28, 2022













