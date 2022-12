Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear e Gianmarco Petrelli vicini/ La reazione di Megan Ria

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear allontana Gianmarco Petrelli da Megan Ria?

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, al rinnovato daytime del talent di Canale 5 Isobel Fetiye Kinnear si palesa particolarmente vicina a Gianmarco Petrelli, come una sorta di “terza incomoda” per Megan Ria. Nel dettaglio, in una nuova interrogazione di italiano avanzata alla ballerina australiana Isobel, con la complicità dei compagni di studio Rita Danza e Mattia Zenzola Gianmarco Petrelli palesa una spiccata complicità maturata con l’australiana dagli occhi di ghiaccio, nonostante lui sia almeno formalmente legato sentimentalmente all’altra compagna di studio e ballerina, Megan Ria.

Amici 22, gli allievi scrivono a Babbo Natale/ Rita: "Tutto ciò che voglio é Niveo.."

Almeno per il momento, Isobel si fa cogliere impreparata all’interrogazione di italiano. Ciò nonostante, la new-entry australiana ad Amici 22 può contare sul sostegno di Gianmarco Petrelli, con cui lei condivide non solo la passione per il ballo ma anche una spiccata complicità al talent di Maria De Filippi. Non a caso, dopo la penitenza subita all’interrogazione andata male, un make up da gatta a cura di Rita Danza, l’australiana appare immortalata in un video condiviso online e via TikTok da Gianmarco Petrelli. “Perché hai la faccia truccata?” le chiede il ballerino, e lei replica tra il serio e il faceto, lasciando pensare ai telespettatori che al talent possa esplodere molto presto un triangolo con Megan Ria: “Porque ho fato tantissimo erore oggi durante l’interogazione con Johnma“.

Amici 22, Angelina Mango si svela/ "Io come papà Mango faccio scelte per amore"

Megan Ria replica a chi la taccia di gelosia verso Isobel…

Le immagini della vicinanza dei due ballerini é non a caso virale nel web, ma qual é la reazione di Megan Ria? Chi, tra i telespettatori attivi online, sospetta che Megan Ria si palesi intollerante ad Isobel per una gelosia nutrita verso Gianmarco, viene prontamente sconfessato. Questo, dal momento che l’italo-cubana condivide online, tra le Instagram stories uno scatto che la immortala in dolce compagnia con Isobel Fetiye Kinnear, quasi come a dirsi incurante rispetto alla vicinanza dell’australiana verso l’amato Gianmarco Petrelli. Insomma, sembra proprio che l’ipotesi “triangolo amoroso” sia destinata ad esplodere sul nascere, ad Amici 22 .

Amici 22, Vanessa entra nella scuola per Emanuel Lo/ Megan e Rita eliminate?

Dopo qualche settimana dal suo ingresso per Isobel è arrivato il momento dell'interrogazione di italiano 🧑‍🏫 #Amici22 pic.twitter.com/nQhaVzKa0F — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2022

Isobel e megan che se ne fregano del drama gianmarco when women come together 💅🏻🧎🏻‍♀️ #amici22 pic.twitter.com/CDEHDbXo6l — m ; 💌 (@miriv_00) December 19, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA