Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear: “É stato bellissimo, ma c’erano…”/ La verità sulla rottura con Cricca

Isobel Fetiye Kinnear torna a parlare di Cricca: i motivi legati alla rottura della lovestory tra gli ex Amici 22

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca tornano a far parlare della loro lovestory avviata e poi conclusa tra le mura della scuola più amata in Italia all’ultima edizione di Amici 22 di Maria De Filippi. L’occasione che fa ora tornare a parlare dell’ormai coppia scoppiata é un’intervista che Isobel Fetiye Kinnear rilascia Incalzata dalle domande di Lorella Cuccarini. In replica alle domande dell’insegnante di canto di Amici 22 la ballerina australiana non lesina infatti dichiarazioni sui motivi alla base della rottura registratasi con il cantautore del talent show di Canale 5. Questo, rimarcando di essere single allo stato attuale..”.

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca verso un ritorno di fiamma?

“Non credo che durante il programma sia uscito qualcosa. Ci siamo lasciati – fa sapere la ballerina dalle origini australiane, in occasione dell’intervento rivelatorio, in cui non si lesinano parole sui motivi dell’epilogo della lovestory, che non sono trapelati nell’ultima edizione del talent di Amici 22-. Il nostro rapporto è stato bellissimo però c’erano difficoltà con le pressioni della casetta e del lavoro. Siamo in sala tutto il giorno e quindi anche la fretta, prima del Serale… Tutte queste cose, il rapporto era difficile. Ora ci siamo lasciati, ma penso sia sempre un bravissimo ragazzo”.

E nell’intervento, poi, la giovane ballerina spiega che non si negherebbe ad un possibile ritorno di fiamma con Cricca: “No, no, io dico mai dire mai nella vita. Non lo sai mai cosa succederà“.

