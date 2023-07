Uomini e donne, Gemma Galgani: “In amore bisogna muoversi con cautela…”/ La bordata a Isabella Ricci

Uomini e donne, Gemma Galgani al veleno su Isabella Ricci: é scontro tra le dame, il motivo

Sale l’attesa per il ritorno in TV di Uomini e donne e, intanto, le acerrime nemiche al trono over, Gemma Galgani e Isabella Ricci, sono protagoniste di una nuova guerra a distanza tra loro. Entrambe popolari volti TV per la ricerca dell’amore avviata al trono over, le due dame sono tra le possibili re-entry nel cast di Uomini e donne, in quanto entrambe single: se Gemma non riesce a trovare l’amore a molti anni di distanza dalla lovestory avviata in TV con “il gabbiano” Giorgio Manetti, Isabella Ricci é reduce dalla rottura con Fabio Mantovani, l’uomo scelto proprio a Uomini e donne e con cui lei convolava a nozze poco tempo dopo l’uscita di scena dal dating show.

Gemma Galgani, vacanza da single dopo Uomini e Donne/ "Sono tornata in Puglia ed è stata..."

E proprio in merito alla crisi matrimoniale e alla conseguente rottura tra gli ormai ex coniugi, Gemma Galgani avrebbe rilasciato una bordata a distanza, destinata ad Isabella Ricci. Questo, complice il fatto che tra le dame vi sia stata una spiccata rivalità alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi.

Stando a quanto riprende il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo TV, Gemma Galgani starebbe gongolando sulla rottura tra gli ex di Uomini e donne, rispetto alla reputazione critica maturata sul conto di Isabella Ricci, anche relativamente alla condotta della “nemica” assunta nella ricerca dell’amore, in TV: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione.. –si apprende dalle perle di gossip del rotocalco, su segnalazione di una fonte insider, vicina alla dama Gemma-. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei. “.

Uomini e Donne in prima serata con Gemma Galgani e Tina Cipollari troniste?/ L'indiscrezione bomba!

Dopo l’annuncio delle nozze che avveniva nel mese di maggio 2022, il 6 giugno 2023 i due consorti finivano per divorziare, gettando nello sconforto i fan tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne. A rivelare la rottura pubblicamente era la ex dama, che con la sua posatezza dichiarava di aver maturato la scelta di porre fine al matrimonio per delle verità emerse in secondo battuta, e non all’inizio della conoscenza dell’ex cavaliere . Anche Fabio si esponeva, poi, ammettendo di aver sofferto per la rottura, seppur ritenendo la lovestory con la Ricci un capitolo chiuso della sua vita.

Gemma Galgani, frecciatina a Gabriella La Torre dopo Uomini e Donne/ "La manderei..."

Isabella Ricci e Gemma Galgani tornano alla corte di Uomini e donne?

Insomma, secondo Gemma Isabella si meriterebbe per certi versi il triste epilogo con Mantovani, per aver affrettato i tempi in amore, spingendosi al matrimonio in un lampo, pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione avviata in TV. “Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia”, rimarca non a caso il giornale di gossip, rispetto alla bordata che Gemma destina a Isabella. Che le due dame possano tornare a scontrarsi, alla corte dei sentimenti di Uomini e donne? Chissà!

Nel frattempo, intanto, stando agli ultimi spoiler dei programmi in onda in chiaro tv e in streaming web, in partenza da settembre 2023, le vicende di Uomini e donne potrebbero intrattenere gli spettatori a partire dal prossimo 18 settembre 2023. Data in cui sarebbe prevista la prima puntata della nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA