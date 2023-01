Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear in crisi: eliminata?/ “Niente bene…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear é in crisi: che succede all’australiana?

Mentre manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear vive un momento di crisi, facendo temere il rischio di una sua eliminazione nei fan. La new entry australiana al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi vive la sua prima fase sottotono, nonostante risulti da tempo, puntualmente, sempre prima classificata al termine della consuetudinaria gara di ballo della puntata domenicale di Amici 22. O almeno questo emerge dal daytime di Amici 22, in onda il 20 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5, dove la ballerina australiana vive lo sconforto di una giornata no, sotto il peso di quello che per lei si direbbe un fallimento, nell’operato giornaliero nella danza. Ed é il momento di uno sfogo condiviso in confidenza del ballerino che da tempo é a rischio eliminazione ad Amici 22, Samuele Antinelli. Lui, dal suo canto, trova la forza per confortarla.

“Che hai fatto?”- incalza l’australiana il ballerino , a cui Isobel Fetiye Kinnear prontamente replica- “Niente bene…”. Insomma la ballerina dagli occhi di ghiaccio non sopporta l’idea di non essere all’altezza delle sue stesse aspettative, nella danza. Ma Samuele Antinelli é pronto a supportarla, in un pronto intervento che é volto a risollevarle il morale: “domani andrà meglio. Su.. invece di buttarti giù pensa a riposarti”.

Isobel Fetiye Kinnear é a rischio prima del serale di Amici 22?

Da qui, quindi, il consiglio spassionato del ballerino porto alla compagna di studio bionda, che potrebbe essere in crisi anche per via della re-entry ad Amici 22, Cricca. Al cantante lei sarebbe particolarmente legata, in un sospetto flirt top secret sul nascere. “Domani spacchi… domani abbiamo altre lezioni…la mattina é full out”, le sussurra, intanto, Samuele, nel momento di crisi personale e artistica. Che la bionda rischi di non accedere alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi? Anche nel caso del conseguimento della maglia, la ballerina sarebbe comunque tenuta al massimo impegno per il massimo risultato, dal momento che l’ammissione al serale può essere messa in discussione fino al momento del via alla fase finale di Amici 22, previsto nella primavera 2023 di Canale 5.

In previsione della puntata di domenica Isobel punta alla perfezione e in casetta ha un momento di sconforto #Amici22 pic.twitter.com/AMbVx5bZ1g — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 20, 2023

















