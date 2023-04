Amici 22, Benedetta Vari teme Isobel Fetiye Kinnear?/ La verità del caso

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari finisce nel mirino dell’accusa choc: c’entra Isobel Fetiye Kinnear

Benedetta Vari teme la competizione al confronto con Isobel Fetiye Kinnear, ad Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che si solleva spontaneo tra i telespettatori del talent show attivi via social, a fronte del caso esploso tra le mura della scuola più spiata e amata dagli italiani. Al rinnovato daytime di Amici 22, datato 27 aprile 2023, Isobel finisce in lacrime non appena appreso dell’ennesimo attacco ricevuto da parte di Benedetta. Emerge, nel dettaglio, secondo quanto segnalano i concorrenti e la produzione del talent show una serie di atteggiamenti avversi della ballerina professionista verso la concorrente australiana, sospetti di un possibile astio che la Vari coverebbe verso la pupilla allieva di Alessandra Celentano. Tanto che, tra i concorrenti in corsa, Isobel finisce in lacrime, definendo doppiogiochista – con l’inglesismo “double face” – Benedetta, e a fare eco, tra gli altri, é Cricca. Il cantautore taccia la professionista di essere un’ipocrita, alternando comportamenti di vicinanza ad atteggiamenti avversi verso la Kinnear. In aggiunta, giunge la scelta della produzione del talent di annullare il guanto di sfida con la partecipazione della ballerina professionista, dal momento che il professionista Simone Nolasco segnala la manifesta intolleranza di Benedetta verso Isobel.

La verità di Benedetta Vari, al centro del nuovo caso tv

Al confronto tra le parti, incalzata da Simone sul caso, Benedetta rilascia la sua versione dei fatti, in replica all’accusa generale che non troppo velatamente la taccia di avversione a sfondo di bullismo verso Isobel Fetiye Kinnear. “Io vedevo che la mia prova appariva come catastrofica -lamenta dal suo canto Benedetta rispondendo alla segnalazione del collega professionista che accende l’accusa, a contestazione di una serie di correzioni subite da professionista al confronto con la concorrente allieva Isobel- sentivo che al tango lei non venisse corretta”. Simone nega l’accusa: “non é vero che io non ho mai corretto Isobel”.

A detta del professionista, inoltre, ad accendere il fuoco della sospetta intolleranza di Benedetta verso Isobel sarebbe stato in primis il peso del confronto con la Fetiye Kinnear, per la professionista, vissuto in modo particolarmente sofferto da quest’ultima in occasione delle prove.

E, intanto, a margine del caso esploso ad Amici 2023, tra i telespettatori attivi via social si solleva l’ipotesi secondo cui Benedetta Vari sia sofferente al pensiero che Isobel Fetiye Kinnear possa fare mettere in discussione e/o soffiarle il posto di ballerina professionista, ottenuto dopo l’eliminazione dal cast dei concorrenti di Amici. D’altro canto, poi, c’é una compagine di utenti che invece accusa il talent di un dietrofront ai danni di Benedetta, in previsione di una possibile sostituzione di quest’ultima nel cast dei professionisti di Amici, anche con la “neo protetta” Isobel Fetiye Kinnear. “Mamma mia che pessima figura, Benedetta”, si legge tra i commenti social dei telespettatori che chiedono l’esclusione della Vari dal cast di Amici. E l’altra parte dell’opinione web, invece, si scaglia contro il talent, in un’accusa aggregante a sostegno della posizione di Benedetta: “Che brutta, questa “manovra” che stanno palesemente facendo… Ho l’impressione che abbiano notato qualche attrito, forse creato ingenuamente da Benedetta, che sembra aver dimenticato che la casa é piena di telecamere… e che ora stiano imbastendo tutti questi teatrini per trovare una scusa per cacciarla… e per creare l’ennesimo capro espiatorio…”.

