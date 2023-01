Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear vola al serale/ Il segreto dell’australiana

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear é la seconda concorrente ammessa al serale

Isobel Fetiye Kinnear é promossa tra i concorrenti in corsa al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, atteso per la primavera 2023 nel palinsesto tv di Canale 5. Ebbene sì, la ballerina modern di origini australiane é ufficialmente la seconda, dopo Ramon Agnelli, a conquistare la maglia dorata dei titolari in corsa alla fase finale del talent, tra gli allievi della scuola di Amici. Il comune denominatore che Isobel ha con il compagno di studio e ballerino di danza classica, come lei promosso al serale, Ramon, é la didattica del ballo condivisa con la medesima mentore. Ovvero l’insegnante che ha fortemente voluto i due giovani talenti ad Amici, Alessandra Celentano. É stata proprio la nipote del Molleggiato, Adriano Celentano, a conferire ai due allievi la maglia dorata. E, intanto, merito del talento, carisma e una bella presenza scenica Isobel Fetiye Kinnear piange lacrime di gioia mentre indossa la golden t-shirt e si conquista uno spazio tra le pagine di Di più TV.

Amici 22, Gianmarco Petrelli grande assente: c'entra il Capodanno choc?/ La risposta

Il rotocalco di cronaca rosa , nel nuovo numero in edicola, fa, così, luce sul segreto custodito dall’australiana dagli occhi di ghiaccio, tra i banchi della scuola più amata dagli italiani. Si tratta dell’ingresso nella scuola tv, che a differenza di altri concorrenti per Isobel non avveniva lo scorso settembre 2022, al suono della campanella del via agli studi ad Amici, ma solo di recente.

Amici 22, Samuele eliminato dopo il Capodanno choc?/ Lo sfidante Paky...

É la stessa ballerina nata e cresciuta in Australia, nel Nuovo Galles del Sud, a svelare l’arcano. Come riprende la fonte: “A settembre non conoscevo una parola di italiano”, fa sapere l’australiana, rivelando il segreto del suo ingresso ad Amici, procrastinato a novembre 2022-. «E così sono tornata in Australia per seguire un corso e tornare con qualche nozione di grammatica italiana in più». E il segreto nel segreto é che ad un primo casting, per l’acceso ad Amici 22, Isobel si é vista respinta e rispedita a casa dalla produzione del talent. Questo, per la mancata padronanza della lingua italiana, di livello basic.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear #1 nella gara ballo/ Va al serale? La risposta

Svelato l’arcano della allieva australiana di Amici 22

“Non conoscendo la lingua non avrebbe potuto imparare dagli insegnanti che, per ovvie ragioni televisive, sono “costretti” a parlare in italiano e non in inglese”, é quanto si apprende tra le pagine del rotocalco

Tuttavia, Isobel Fetiye Kinnear non si é data per vinta quando si é vista bocciata con “riserva” dalla produzione del talent. É tornata nella sua madrepatria per attivarsi nello studio della lingua italiana, riuscendo poi, nel giro di pochi mesi, ad appropriarsi di un buon livello della conoscenza di lingua italiana. Un requisito essenziale, quest’ultimo, quindi per la partecipazione al format dei talenti di Canale 5.

Insomma, al di là delle apparenze di “bella e dannata”, la sexy performer bionda di Amici 22 nasconde un lato recondito da secchiona. La “Pupa e secchiona” made in Australia, Isobel Fetiye Kinnear, può dirsi ufficialmente come la candidata perfetta alla vittoria di Amici 22. In primis per la sua indiscutibile forza di volontà, con cui la ballerina modern si é resa artefice del suo destino, riuscendo ad ottenere l’accesso al talent show made in Italy. Il sogno che diventa realtà.

Nell’attesa per il via al serale di Amici 22, l’ex Amici 21 promosso come concorrente Big a Sanremo 2023, LDA, rompe il silenzio social e di stampa sul concept-album post talent, Quello che fa bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA