Amici 22, Isobel Kinnear sexy in bikini con Cricca: é ritorno di fiamma?/ Le reazioni al TikTok di coppia

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca tornano a formare una coppia, dopo Amici 22? Il particolare che non sfugge

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca tornano a formare una coppia, dopo l’idillio d’amore avviato e concluso tra i banchi di Amici 22. I due giovani talenti nel mondo delle arti si conoscevano vestendo i panni di concorrenti nel cast dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show che da oltre vent’anni intrattiene l’occhio pubblico con una gara di talento tra i circuiti ballo e canto.

Amici, Giuseppe Giofré paparazzato con Jennifer Lopez/ Cosa cambia dopo la lite

Ad un certo punto del percorso scolastico in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, dopo il fuoco di una passione durata poco, la ballerina dalle origini australiane e il cantautore di Riccione sono apparsi distanti tra loro, agli occhi degli spettatori di Amici 22, ma rientrati da poco nelle rispettive vite lontane dai riflettori, a mezzo social , ora tornano a mostrarsi in coppia.

Amici conquista Generazione Z: Angelina minaccia Wax, LDA in Top10/ Le posizioni in classifica Spotify

Il profilo TikTok di Isobel condivide online e in queste ore di fine luglio 2023 un video che immortala la ballerina mentre si dà ad una sexy coreografia di ballo, in un succinto bikini, e il tutto si registra sotto lo sguardo estasiato, almeno all’apparenza, di Giovanni Cricca. Immagini che immortalano i due volti uscenti di Amici mentre sono visibilmente vicini e complici, superate le incomprensioni legate alla fine della loro lovestory.

Cricca e Isobel Fetiye Kinnear mandano il web in tilt

E in un tripudio di annesse interazioni social, gli utenti del web oltre a dirsi felici della vicinanza tra gli ex Amici, si dicono perlopiù pronti a scommettere che i due talenti siano protagonisti del work in progress del loro ritorno di fiamma. Così come tanto sognato dai rispettivi fandom dei concorrenti al noto talent show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, va chiarito che quella di un ricongiungimento in amore resta un’ipotesi sui rapporti interpersonali degli ex Amici 22, i quali potrebbero ora essere amici nel vero senso allo stato dell’arte del loro post-talent show.

Inoltre, per la quota volti Mediaset Soleil Sorge si prepara per un debutto in casa Rai…

Andreas Muller/ L'ex di Amici e il gossip sulla relazione con Ricky: "Io gay? Tanti lo hanno pensato ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA