Amici 22, Jore: Cuccarini lo sfida con accusa: eliminato?/ Esplode il caso autotune

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore é a rischio? La messa in discussione di Lorella Cuccarini

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Jore a rischio, per una sfida di Lorella Cuccarini che grida all’uso e abuso di autotune nel canto, quando si avvicina il serale del talent show. Così come emerge nel daytime del talent datato 25 gennaio 2023, il cantante riceve la comunicazione di un nuovo compito che lo mette in discussione come talento al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Si tratta di una cover che l’insegnante di canto Lorella ritiene sia sulle corde di Jore. Una cover volta alla crescita artistica per l’allievo di Rudy Zerbi, anche a detta dei più tra i telespettatori attivi sia social, come intanto emerge tra le reaction del web, al videomessaggio della Cuccarini.

Amici 22, gara inediti: Cricca batte Angelina Mango con Se mi guardi così/ Classifica

“Caro Jore, sei entrato da poco e stiamo imparando a conoscerti…-esordisce Lorella Cuccarini nella comunicazione indirizzata a all’allievo di Amici 22-, sei cresciuto a pane e Lucio Battisti… per questo mi piacerebbe ascoltarti in un suo brano e ti chiedo di non usare l’autotune“. Questo, con l’intenzione, da parte della mittente del videomessaggio di fare ascoltare al pubblico TV il timbro vocale di Jore al naturale, senza l’ausilio dell’autotune. Una richiesta che infiamma la polemica web sollevata su TikTok, di recente, dall’ex prof di canto ad Amici, Luca Jurman.

Amici 22, NDG: Perdonami é il nuovo inedito/ "Parla di un..."

Si infiamma la polemica web sull’autotune

Secondo il musicista non é ammissibile che in un concorso canoro come quello che si disputa ad un talent come Amici 22 siano utilizzati mezzi come il playback o software per la manipolazione della voce, tra cui l’autotune, da parte dei concorrenti cantanti. Quando, invece, i competitor, in una gara di canto, sarebbero chiamati ad esibire le loro qualità, in primis vocali e l’intonazione che é requisito essenziale per i cantanti, con il timbro vocale al naturale e al netto di ogni beneficio o favoritismo.



Intanto, per la quota ex Amici 21, LDA rompe il silenzio sul concept-album post-talent, Quello che fa bene, in vista del debutto a Sanremo…













© RIPRODUZIONE RISERVATA