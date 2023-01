Amici 22, Jore e Cricca: la sfida si riapre in classifica Spotify/ Escono gli inediti

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore e Cricca si sfidano con gli inediti

Si infiamma la ben nota guerra a suon di streaming su Spotify Italia tra i cantautori concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi, con Cricca e Jore pronti al rilascio dei nuovi inediti. Cricca, cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, alla nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi ha avuto la sua seconda chance di accesso nella scuola più amata dagli italiani. All’appuntamento domenicale, per mezzo della proposta di sostituzione avanzata al talent dalla maestra Lorella Cuccarini, Cricca ha la chance di sfidare Valeria Mancini. Vince la sfida ed é riammesso nella scuola, dopo l’eliminazione subita alla puntata precedente. E ora come il cantautore competitor e allievo di Rudy Zerbi, Lorenzo Longoni in arte Jore, si prepara per il rilascio del nuovo inedito, la dal titolo Se mi guardi così.

Amici 22, Ascanio contro Cricca riammesso?/ La frecciatina infiamma la polemica

Jore é invece una new entry ad Amici 22, o meglio il cantante che ha eliminato al talent il pupillo della Cuccarini, messo in sfida da Rudy Zerbi per i bassi ascolti di streaming su Spotify Italia. E se con il nuovo rilascio, per Cricca si tratta del secondo inedito, per Jore invece si parla del primo inedito, lanciato ad Amici, dal titolo Solo tu.

Amici 22, Tommy Dali eliminato da Rudy Zerbi: "Finisce bene, perché..." / É polemica

Si apre la sfida in classifica e su Spotify Italia…

Con il rilascio dei nuovi inediti, previsti alla mezzanotte del 17 gennaio 2023, si riapre quindi la sfida apertasi ad Amici 22, tra il riammesso e Jore, nelle classifiche e piattaforme musicali e in particolare sulla piattaforma di ascolti in streaming, Spotify Italia. Questo dopo che Zerbi ha messo in discussione il pupillo di Lorella per i bassi ascolti. Che Cricca possa avere la sua rivincita, battendo Jore, sul fronte streaming al debutto degli inediti? Non si esclude che Rudy possa avere la meglio con la sua scommessa musicale.

Santi francesi vincono X factor 2022/ La rivincita su Rudy Zerbi, dopo Amici

DA STASERA A MEZZANOTTE gli inediti di Cricca “Se mi guardi così” e Jore “Solo tu” saranno disponibili su tutti i digital store, pre-salvali ora ⬇ #Amici22

– Cricca “Se mi guardi così” ➡ https://t.co/1n7Yg2ur3g

– Jore “Solo tu” ➡ https://t.co/aYPCRZwz0H pic.twitter.com/oVs3ANhEYs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA