Amici 22, Jore in crisi per Mezkal: é eliminato?/ “Non so dirmi se devo..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore é a rischio eliminazione?

Si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, Jore é in crisi in quanto rischia di rivelarsi il nuovo eliminato al talent. Il motivo? Rudy Zerbi, l’insegnante di canto che lo ha promosso al talent show di Canale 5, ha ammesso ad Amici 22, come nuovo concorrente, Mazkal, in previsione della possibile sostituzione con uno dei suoi allievi. Tra questi, oltre a Jore si ricordano Aaron Cenere e Piccolo G. E a margine della puntata domenicale del talent, che ha suggellato la new-entry aprendo al rischio eliminazione per lui, Jore si sfoga nella casetta che accoglie i talenti, in una confidenza dove si palesa ufficialmente in crisi: “In questo momento non riesco a capire se sto male o sto bene e non riesco a dirmi che devo rimanere”, dichiara, come emerge nel rinnovato daytime datato 13 febbraio 2023 di Amici. Insomma, il cantautore sembra vivere un blocco artistico e personale, in quanto non riuscirebbe a reagire alla messa a rischio eliminazione che lo coinvolge. Niveo, suo rivale amico , lo sprona a lottare per il banco di canto ad Amici 22: “Se la prendi bene ti può fare emergere… Da oggi devi smettere di dire ‘vediamo’”. Ma al di là delle apparenze da duro, Jore ammette che il momento di rischio che ora lo coinvolge gli provoca uno stato di ansia che lo blocca: “É una cosa che mi mette pressione “.

Amici 22, Aaron Cenere: Arisa lo sfida, eliminato?/ "Non mi sono mai amato..."

Nel frattempo, l’altro allievo a rischio Aaron Cenere spende lacrime per Jore, in confidenza con NDG: “Mi sono trovato tanto con lui- dichiara sofferente il biondo e NDG lo rincuora- lo avrebbero detto in puntata…mica se ne va?”. Ma cosa lega Aaron a Jore? “Perché Jore é tanto simile a me in certe cose – ammette il cantautore biondo sul rapporto che lo vincola al nuovo sosia di Valentino Rossi.

Amici 22, Piccolo G dubita della produzione: eliminato?/ Video choc: "Non mi fido..."

Rudy Zerbi chiarisce la sua posizione rispetto alla messa a rischio di Jore

In vista della scelta sulla selezione degli allievi da ammettere al serale di Amici 22, intanto, Rudy Zerbi convoca Jore in sala studio e insieme a loro c’é Lorella Cuccarini che ha assegnato un compito al cantante a rischio. “Questa timidezza continua ad andare avanti…- é la sentenza della esperta a margine della esibizione di Jore-, la mia paura é che se non fai lo switch ti mangi il palco del serale”. Jore ammette la sua incapacità di comunicazione artistica: ” le cose in pancia le sento, ma di mio tendo a nascondere le emozioni anziché manifestarle”. Riuscirà ad evolvere in uno switch, quindi, il giovane talento? Intanto, Rudy Zerbi si direbbe deluso del giovane, promosso al talent come elemento della sua squadra. In confidenza con Jore quindi ammette: “Quando parli così sembra di parlare con il commercialista, prendi sto treno e la finisci di fare il ragioniere della musica… la musica serve ad emozionare…tu devi emozionare”.

Amici 22, Mezkal: chi é il nuovo concorrente?/ Zerbi minaccia la sostituzione con..

Aaron e il compito delle prof Arisa e Cuccarini, i dubbi di Jore e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22! Guarda subito QUI 👇 https://t.co/wF35keqQmD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA