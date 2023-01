Amici 22, Jore nuovo concorrente dopo Area Sanremo/ “Le cose nuove mi spaventano..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Jore accede nel circuito canto: le reazioni a caldo

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e intanto la new entry e sostituto di Cricca al talent, Jore, fa un primo bilancio del suo debutto in TV. A pochi giorni dalla sua new-entry al programma TV prodotto e condotto da Maria De Filippi, incalzato dalla produzione del talent in sala studio, tra una prova e l’altra, in vista della puntata domenicale, Lorenzo Longoni in arte Jore si racconta ai telespettatori. Questo, ben oltre le critiche dei detrattori che in particolare lo tacciano di non meritare la sostituzione al posto di Cricca, il cantante che ha eliminato al termine della sfida che li vedeva contendersi il banco di canto nella scuola, su richiesta di Rudy Zerbi che ha scommesso tutto su di lui.

“Stanno andando bene… -fa sapere la new entry, dei primi giorni a lezioni del canto, ad Amici 22-, sto cercando di metterci il mio anche come persona, le cose nuove mi spaventano, ma d’altra parte ho bisogno di cambiamenti“.

Il popolo web critica Jore

Le critiche del web, che in particolare contestano la sua entrata nella scuola avvenuta in sostituzione di Cricca -perché ritenuto per voce, tecnica di canto e scrittura musicale non all’altezza dell’eliminato, sembrano non toccarlo affatto. “Sono agli inizi, come il nuovo arrivato a scuola”, aggiunge infatti Jore, sibillino, lasciando quindi intendere di non lasciarsi turbare dai pareri critici. Jore accede ad Amici 22, nel circuito canto, con all’attivo gli inediti 24/7 e Solo tu, con cui ha vinto a dicembre scorso il contest nella grande macchina del Festival, Area Sanremo.

Nell’attesa di scoprire se Jore avrà accesso al serale di Amici 22, intanto, il giovane prosegue le lezioni di canto sotto l’ala protettrice dell’insegnante Rudy Zerbi, mentre quest’ultimo fa discutere il web perché avrebbe approvato l’eliminazione choc dal talent di Tommy Dali.

Primi giorni nella scuola di #Amici22 per Jore, prime sensazioni! pic.twitter.com/d4D6Ih1YDP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2023

