Amici 22, Jore: Solo tu é l’inedito/ “É per una persona…”

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara inediti che vede Jore, tra i concorrenti in corsa, schierare Solo tu. Quest’ultimo é il primo inedito che il cantautore allievo di Rudy Zerbi in corsa al circuito canto, lancia nella scuola dei talenti in corsa al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. In occasione del rinnovato daytime del talent show, in onda il 23 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Jore esegue una performance di Solo tu, scelta artistica che lui schiera per la nuova gara indetta con televoto del pubblico. E incalzato dal conduttrice di Amici sul senso artistico del pezzo, non lesina una risposta.

“Parla di una persona a cui penso quando canto- fa sapere il giovane cantautore nonché la new entry nel canto ad Amici 22, del brano rilasciato su tutte le piattaforme musicali, il primo inedito lanciato ad Amici 22- un valore importante lei ha tuttora nella mia vita… É un sentimento che dura e che é forte”.

Chi vincerà la gara inediti di Amici 22?

Insomma, la canzone di Jore parla di amore incondizionato, a prescindere dallo spazio e il tempo di un legame, dove il sentimento perdura e persiste nonostante i condizionamenti esterni che un rapporto a due può subire fino all’apparente rottura.

Che Jore e la sua Solo tu possano rivelarsi vincitori della nuova gara inediti di Amici 22? Sarà il pubblico TV a stabilire il trionfo del migliore inedito, tra i nuovi pezzi, lanciati dai talenti del circuito canto di Amici.

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

Vota “Solo tu” di Jore tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il suo nome o 05, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/PqJgGBwrf0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2023

