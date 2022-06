Amici 22, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli verso l’addio?/ I motivi

Amici 21, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli non confermate nel cast di Amici 22?

Hanno appassionato i telespettatori con i ruoli di insegnante e caposquadra coperti ad Amici 21 di Maria De Filippi e ora però potrebbero dire addio al talent di Canale 5. Si tratta di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che in vista di un’eventuale conferma nel cast del talent, per l’edizione di Amici 22 in partenza a settembre 2022, sarebbero indicate come volti tv uscenti da Amici. Lorella Cuccarini ha registrato il suo debutto ad Amici 20 (2020-2021) nel ruolo di insegnante di ballo, per i ballerini Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo, per poi essere confermata ad Amici 21 (2021-2022) nel ruolo di insegnante di canto, in particolare per i cantanti Sissi, Alex. Anna Pettinelli ha invece segnato il suo debutto al talent ad Amici 19 (2019-2020), per poi essere confermata ad Amici 20 (2022-2021) sempre nel ruolo di insegnante di canto, in particolare per il cantante di spicco nel panorama del pop odierno, Aka7even, e ad Amici 21 (2021-2022), in particolare per Albe.

A rendere pubblica, in queste ore, l’indiscrezione secondo cui Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini potrebbero presto lasciare Amici di Maria De Filippi, ci pensa Amedeo Venza.

I presunti motivi legati ai possibili addii al talent

Il beninformato del gossip “choc” del momento, riattivatosi tra le Instagram stories, rende noto che -per via di alcuni sopraggiunti progetti in cantiere previsti per Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini- i due ormai storici volti di Amici di Maria De Filippi potrebbero vedersi costrette a optare per l’addio al talent. Per Lorella si pensa in particolare ad un possibile ingaggio a Striscia la notizia e in qualità di timoniera la showgirl si vedrebbe impegnata al punto da potersi attivare per le registrazioni di Amici. Ignote, invece, restano almeno per il momento le possibili cause legate al vociferato addio di Anna Pettinelli al talent show e quindi alla possibile mancata conferma della voce Rds ad Amici 22.

A confermarsi nel cast di Amici 22, invece, potrebbero essere gli ormai volti fissi del talent di Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che debuttavano per la prima volta nello show di Canale 5, rispettivamente nel 2003 e 2009. Tuttavia, va segnalato che potrebbe trovare presto una smentita l’indiscrezione sul possibile addio di Lorella Cuccarini ad Amici, dal momento che “la più amata dagli italiani” si è detta entusiasta della collaborazione stretta con la produzione del talent, a margine della sua esperienza tv intrapresa ad Amici 21. “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.”, ha nel dettaglio riportato tra le righe di un post, dopo la finale di Amici 21.

