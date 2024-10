Anna Pettinelli e Rudy Zerbi protagonisti di nuovi scontri nello studio di Amici 2024: cos’è successo

Sembra non esistere punto di incontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, motivo per il quale è ormai quasi di routine la lite tra i due prof di Amici 2024. Anche nel corso della puntata del 20 ottobre, i due coach di canto si scontreranno duramente, e non solo una volta. L’occasione sarà l’esibizione di due allievi della Pettinelli: Nicolò e TrigNO. Il primo è già finito nel mirino di Zerbi nelle scorse puntate: il cantante, nonostante sia arrivato due volte su due primo in classifica, secondo il prof avrebbe solo il bel canto dalla sua parte ma mancherebbe l’interpretazione.

Nella sua nuova esibizione, che vedremo in onda domenica 20 ottobre, Nicolò avrebbe invece forzato troppo la mano con l’interpretazione, risultando troppo teatrale e, dunque, finto. Questa la critica lanciata da Zerbi all’allievo di Anna Pettinelli, come riportato da SuperguidaTv.

Rudy Zerbi accusa TrigNO di essere ‘cringe’, Pettinelli replica

Accusa che la speaker radiofonica non ha però accettato del tutto. Pur ritenendo che Nicolò abbia strafatto, ha accusato il collega di essere troppo brusco nelle sue critiche e, per questo, controproducente con i ragazzi. La lite tra i due si è poi riaccesa con l’esibizione di TrigNO, altro allievo di Anna, che ha portato sul palco la canzone ‘Amore disperato’ di Achille Lauro, riscrivendo la prima parte. Al sentirlo, Rudy si è detto “disperato”, sottolineando che l’allievo ha sì un bell’aspetto ma la voce non va altrettanto bene. Ciò che però meno piace al coach è il fatto che TrigNO si muova un po’ troppo sul palco e con movenze da lui definite ‘cringe’, che nel gergo giovanile vuol dire ‘imbarazzante’. Una critica che Anna Pettinelli rispedisce al mittente, dichiarando che se c’è qualcuno che incarna la parola cringe è proprio Rudy Zerbi.

