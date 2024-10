Nel daytime di Amici 2024 di oggi giovedì 17 ottobre abbiamo assistito a un momento emozionante: la cantante Noemi ha scritto sui social che Nicolò è stato bravissimo ricondividendo il post del programma. Al che, Nicolò è scoppiato a piangere davanti a tutti gli altri allievi che gli hanno fatto i complimenti per aver interpretato così bene la canzone “Sono solo parole”, hit indiscutibile della famosa artista italiana. Effettivamente, l’interpretazione del ragazzo è stata impeccabile e allo stesso tempo struggente, rendendo giustizia al capolavoro di Noemi: e lei se n’è accorta!

I ragazzi, in particolare Trigno, non hanno esitato a correre ad abbracciare Nicolò dopo che si è commosso e ha spiegato che Noemi è stata la sua infanzia, e che l’ha ascoltata sin da quando era piccolo. Il cantante ha poi chiesto alla produzione il permesso di stampare quello screenshot ed è corso ad appendere il foglio in camera. Sui social corrono i commenti a favore del cantante: “Nicolò arriverà nella finalissima“, e ancora: “Aaah la Petti, la Petti tutta gasata“. Insomma, il giovane allievo di Amici 2024 è amatissimo anche sul web, specialmente per il suo carattere puro e spontaneo, cosa sempre apprezzata dal pubblico del noto programma di Maria De Filippi.

Chi è Nicolò di Amici 2024: “Vi racconto chi sono e quali sono i miei sogni”

Nicolò è uno degli allievi di Amici 2024, che ha come professoressa Anna Pettinelli. Nicolò Filippucci è giovanissimo, ha solo 18 anni ed è originario di Perugia. Come ha spiegato nella sua presentazione durante il daytime di Amici 2024, vive con il fratello, i genitori e un cane che ama tantissimo. Ha iniziato a studiare musica da quando aveva sette anni, quando si è approcciato alla chitarra. Poi si è dato al canto e ha scoperto di avere tanto talento anche in quello.

La sua passione del resto è proprio quella di usare la voce: “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”, e lo dimostrano i suoi splendidi inediti, tra cui “Just Friends” e “Senza parlare”. Oltre al genere delle ballate, Nicolò di Amici 2024 ha fatto parte anche di un coro perugino di voci bianche presso il Conservatorio Morlacchi e si è aggiudicato il primo posto al contest dedicato a Marco Mengoni “Guerriero”, vincendo tutti i premi proposti dalla giuria.

