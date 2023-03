Amici 22, Lorella Cuccarini: “Ti seguirò e ci sarò”/ La dedica a NDG eliminato

Amici 22, Lorella Cuccarini scrive a NDG: la reaction all’eliminazione

É una Lorella Cuccarini fortemente provata quella che scrive la lettera di un sentito arrivederci all’allievo NDG, eliminato alla prima puntata del serale di Amici 22. Il 18 marzo 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity va in onda la puntata opening del via al serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, che segna due eliminati. Di cui la prima eliminata é la ballerina Megan Ria, al termine della prima tra le tre manche nella sfida serale a tre squadre che la vede a rischio con Maddalena Svevi e Cricca. E il secondo eliminato é poi il cantautore allievo NDG, che -a rischio al ballottaggio finale post-terza manche- si vede schierato contro Angelina Mango e Federica Andreani, per poi uscire di scena come da verdetto delle votazioni della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

E sulla scia delle contestazioni social, che ora in massa l’occhio pubblico muove in dissenso all’eliminazione del cantautore stabilita dal verdetto dei giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici 22, interviene Lorella Cuccarini, per rincuorare il pupillo.

La maestra di danza e talento poliedrico a tutto tondo, dal suo canto, destina un post al cantautore, lasciando intendere di voler restare a far parte della vita e la carriera di NDG, dopo l’uscita di scena dal talent show dei talenti tanto contestata.

Il web contesta l’eliminazione di NDG, decretatasi ad Amici 22

“È stata una prima puntata molto difficile, ma la nostra squadra è un vero orgoglio! -esordisce tra le righe della lettera social condivisa via Instagram, a margine della puntata del serale di Amici 22 che decreta la perdita del membro del suo team-, @ndg.music, a te la mia dedica finale. Hai fatto una puntata super ed esci dal programma a testa alta!”. Il plauso della “più amata dagli italiani” va, quindi, all’allievo, eliminato, da molti tra i telespettatori di Amici ritenuto fortemente penalizzato al talent show-. Sei stato un talento indiscusso di questa edizione. Questi lunghi mesi ti hanno fatto crescere molto, professionalmente ed umanamente. È il tuo nuovo inizio”. Quindi, la promessa della mentore all’allievo: “Ti seguirò con grande affetto e ci sarò. Sempre”.

