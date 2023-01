Amici 22, Lorella Cuccarini vs Rudy Zerbi/ Sfogo su Cricca eliminato: “Il tempo…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca finisce in sfida per il volere di Rudy Zerbi: il giovane é eliminato

La puntata del ritorno nei palinsesti TV Mediaset di Amici 22 di Maria De Filippi decreta tra le novità l’eliminazione di Cricca e tra le annesse reazioni, quella critica di Lorella Cuccarini. A mettere in discussione il talento di Cricca, mandandolo alla sfida immediata contro lo sfidante esterno Lorenzo Longoni in arte Jore, é Rudy Zerbi. Secondo il talentscout, nel dettaglio, Cricca non merita l’accesso al serale, in primis sulla base di due indicatori, oltre alla classifica dei voti emessi dai professori anche la classifica degli ascolti in streaming su Spotify Italia, dove con il singolo Supereroi il giovane é ultimo tra i cantanti in corsa ad Amici 22. A vincere la sfida é Jore e Cricca é inaspettatamente eliminato dal talent. Il che scatena tra le reazioni avverse più disparate dei fan di quest’ultimo che non ritengono giusta l’uscita di scena, in primis per la voce cristallina, il buon esempio e la condotta scolastica impeccabile di Cricca. E a fare eco alla polemica web in corso é ora un post di addio a Cricca, che condivide online Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini replica alla scelta di Rudy Zerbi

L’insegnante di canto che ha promosso il giovane nella scuola dei talenti, anche contro il parere contrario del collega insegnante Rudy Zerbi, nel dettaglio, scrive: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia

solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni”. Il messaggio però vuole essere un arrivederci, a Cricca, nella speranza di un prosieguo della collaborazione, da parte della Cuccarini: “lo ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi.

Il tempo dara’ le risposte”.

A quanto pare il giovane é finito a rischio per poi rivelarsi eliminato, per l’andamento del primo singolo Supereroi, che é risultato al di sotto delle aspettative. In primis in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia, il singolo non brilla ed é ultimo nella competizione di Amici 22, relativa ai rilasci musicali dai cantanti concorrenti.

E in puntata, inoltre, non manca la menzione dell’indicatore streaming da parte del cantautore, in reazione all’eliminazione: “Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L’inedito è andato male, sono successe un po’ di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire”.

L’intervento dell’ormai ex Amici 22, quindi, prosegue: “Ero convinto di andare al Serale, non me l’aspettavo”. “Hai un obiettivo, ricordati com’eri e guarda come sei oggi“, le parole di Rudy Zerbi.

