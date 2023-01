Amici 22, Lorenzo Longoni elimina Cricca/ Web in tilt per il nuovo concorrente

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorenzo Longoni elimina Cricca in una sfida immediata: le anticipazioni TV

Sale l’attesa generale per la nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, che tra le novità segna la sostituzione di Cricca nella scuola, con un nuovo concorrente. Così come anticipato da Superguidatv e Amici news online, nella puntata che va in onda su Canale 5 domenica 8 gennaio 2022, Cricca in vista del serale viene messo in discussione da Rudy Zerbi, in quanto il giovane non sarebbe meritevole della promozione alla fase finale del talent show a detta del talentscout. Questo, in particolare sulla base della classifica dei cantanti concorrenti stilata sulla base dei voti dei professori e la classifica dei cantanti concorrenti basata sugli ascolti in streaming su Spotify Italia, che rispettivamente vedono Cricca al terzultimo e ultimo posto.

Cricca é quindi chiamato alla sfida contro uno sfidante esterno, il quale viene decretato come vincitore della gara e quindi é a tutti gli effetti il nuovo concorrente del talent show. La new-entry di Amici 22, in queste ore, manda in tilt il web tra le reazioni social più disparate dei telespettatori rispetto all’eliminazione dell’allievo di Lorella Cuccarini. E del misterioso lui spuntano, intanto, le prime curiosità sull’identità. Si tratta di Lorenzo Longoni, il cui nome d’arte é Jore.

Lorenzo Longoni entra ad Amici 22: che succede prima del serale?

Il giovane artista, nonostante le contestazioni degli internauti che gridano all’ingiustizia della eliminazione del cantautore Cricca -stimato dai fan in particolare per immagine, cantautorato e la voce cristallina- sembra essere già ben promettente dal momento che su Instagram piace a molti il suo feed e conta oltre 1.900 seguaci, ancor prima di debuttare in TV, come neo concorrente di Amici 22.

Ma quale destino attende Lorenzo Longoni, quando ormai manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi? Almeno per il momento non ci é dato sapere se il giovane abbia presentato alle registrazioni del talent della musica a sua prima firma, tra inediti e singoli. Tuttavia, come si apprende dalla bio del profilo Instagram, Jore ha caricato sul suo account attivo su Spotify Italia il nuovo brano Ancora ti penso, che potrebbe quindi essere lanciato ad Amici 22 come il primo singolo del nuovo concorrente del talent.

Le talpe mi avevano dato un dettaglio: “assomiglia molto a Samu” Beh.. effettivamente..#Amici22 pic.twitter.com/1rbr6yMT7o — AMICI NEWS (@amicii_news) January 5, 2023













