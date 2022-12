Amici 22, Ludovica Grimaldi eliminata, in lacrime/ Web insorge contro Emanuel Lo

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rita Danza e Niveo ultimi nella classifica generale: eliminati?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, che con la puntata datata 11 dicembre 2022 vede Ludovica Grimaldi abbandonare il talent, tra le lacrime e con annessa polemica web. Al rinnovato appuntamento di Amici 2022, vengono stilate le due classifiche della nuova gara di ballo e la gara di canto, la prima indetta tra i ballerini e la seconda tra i cantanti, per due importanti premi. A contendersi i premi sono i primi tre classificati: i vincitori ballerini possono avvalersi della facoltà di incontrare un rappresentante della World of Dance Italy, la più grande community di urban dance nel mondo, e uno dei tre vincerà la possibilità di sottoporsi ad un’audizione per il videoclip di una pagina urban internazionale. Con il provino, quindi, uno di loro ballerà nel videoclip World of Dance, pubblicato sul canale ufficiale della World of Dance. Tra i tre vincitori cantanti, invece, si avrà la possibilità di sottoporre un inedito ai più stimati produttori del momento, per una nuova produzione musicale.

Le rinnovate classifiche di ballo e canto targate Amici 2022 danno per vincitori tre ballerini e tre cantanti, che si contenderanno i premi. Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli sono i classificati primi ballerino, Angelina Mango, Cricca e Piccolo G sono invece i classificati primi cantanti, e i summenzionati sei sono quindi candidati agli ambiti premi. Tuttavia, le due classifiche parziali danno classificati ultimi rispettivamente la ballerina Rita Danza e il cantante Niveo, che formano una coppia di fidanzati tra i banchi della scuola. Cosa rischiano? In puntata, Rita finisce in lacrime, dal momento che la maestra di danza classica Alessandra Celentano ha avanzato la proposta che l’ultimo nella classifica generale danza venga eliminato immediatamente, unitamente alla proposta di estromettere dal regolamento del talent il “banco del pubblico”, ossia la chance riservata a qualsivoglia eliminato di restare nella scuola a discrezione del televoto del pubblico.

Ludovica Grimaldi é eliminata: le reazioni avverse su Amici

Dunque la maestra chiede alla produzione di Amici 2022 di verificare se Rita sia ultima anche nella classifica che accoglie la media delle votazioni che, nel ballo, gli allievi ballerini hanno ricevuto alle varie gare. E ultima risulta essere Ludovica Grimaldi, per la quale giunge una dura comunicazione. Il maestro che l’ha promossa nella scuola appoggia la proposta della Celentano, stabilendo in definitiva l’eliminazione della sua ballerina. Emanuel Lo, in vista del serale, ammette di volere una squadra forte e al momento decide di interrompere la collaborazione avviata con Ludovica Grimaldi: “Io so che tu puoi trovare il tuo mondo fuori”. Una decisione che, intanto, desta tra le reazioni più disparate via social, da parte dei telespettatori. Sulla pagina Instagram di Amici, in particolare emergono delle contestazioni di chi non approva che Ludovica Grimaldi sia fuori dal talent mentre Niveo, risultato spesso ultimo classificato nel canto, non ha ancora ricevuto la comunicazione di eliminazione da parte del corpo docenti di Amici 2022.

E la puntata non finisce qui. Maria De Filippi assegna un compito ai cantanti per la prossima puntata, quello di cantare una cover riarrangiandola, e il giudizio sarà espresso sulla base dell’interpretazione. La dimostrazione è dell’allieva Angelina Mango, che al piano esegue una personale e intima versione di “Alba chiara”. Un nuovo compito poi é stato assegnato a Samuele Segreto, chiamato al centro studio per l’esecuzione di una choreo di latino di Alessandra Celentano, basata sulla sensualità. Perde la maglia di titolare? Il maestro Emanuel Lo si dichiara soddisfatto di Samu, tanto da riconsegnargli la maglia. Maria De Filippi, poi, presenta il super ospite, Achille Lauro, che si esibisce sulle note del suo ultimo singolo “Che sarà”.

Esibizione extra, oltre le gare ballo e canto, per Mattia Zenzola, che risulta essere ancora una volta vincitore del contest Tim, mentre stavolta a vincere la Oreo Challenge é la fiamma del summenzionato ballerino, Maddalena Svevi.













