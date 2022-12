Amici 22, Ludovica vs Rita: é scontro/ “Mi vuole eliminata? Celentano fa i calcoli..”

Amici 22 di Maria De Filippi, si accende lo scontro tra Rita Danza e Ludovica Grimaldi

Nel rinnovato daytime settimanale di Amici 2022 di Maria De Filippi, si accende la competizione tra Rita Danza e Ludovica Grimaldi. Quest’ultime, entrambe ballerine, rispettivamente allieva di Alessandra Celentano e allieva di Emanuel Lo, giungono ad un confronto piuttosto teso, che vede le due giovani discutere rispetto alla proposta avanzata da Alessandra Celentano alla produzione di Amici 22, di sostituire gli ultimi nella classifica ballo, che al momento vede ultimi classificati Samuele Antinelli e Ludovica Grimaldi.

A margine della proposta della Celentano, Ludovica é a quanto pare insorta, rivendicando di essere distante da Rita Danza per pochi decimali, sulla base della media dei voti ricevuti nelle varie gare di ballo registratesi ad oggi ad Amici 22, e ora non manca il confronto vis à vis con Rita Danza.

“Hai qualche problema con me?” incalza la rivale ballerina classica, la ballerina di hip hop. E Rita replica: ” non é che ho problemi, ma non mi é piaciuta una serie di atteggiamenti… ci sono rimasta male a livello affettivo”. Ludovica, anticipata eliminata della puntata domenicale di Amici 22 in arrivo, quindi, chiarisce la sua posizione: ” il mio discorso non riguarda Rita, ma la Celentano… é normale che un insegnanti faccia i calcoli…”.

Ludovica Grimaldi attacca il team Celentano prima dell’eliminazione, ad Amici 22

Insomma, per Ludovica, Alessandra avrebbe avanzato la proposta di sostituzione, che ora la vede a rischio, dopo aver fatto dei calcoli matematici, premeditando quindi il salvataggio dei suoi allievi, Rita inclusa, che replica a suon di: “non mi piace il discorso che abbiamo solo decimi di differenza…”. “Io non credo che tu debba andare a Casa- rimarca Ludovica, che poi si dice preoccupare all’idea di essere eliminata anche per le continue note di valutazione negative ricevute dall’insegnante Emanuel Lo.

Nel frattempo, fa rumore anche la preannunciata partecipazione dell’ex Amici 21, LDA, a Sanremo 2023…

Rita è rimasta delusa da alcune affermazioni di Ludovica in sala relax e tornate in casetta… #Amici22 pic.twitter.com/2uCyR92tZz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 7, 2022













