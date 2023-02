Amici 22, Maddalena Svevi in crisi: eliminata?/ Gela Emanuel Lo

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi vive una crisi: é rottura con Emanuel Lo?

Maddalena Svevi dice addio ad Emanuel Lo, ad Amici 22 di Maria De Filippi? La domanda sorge spontanea nei telespettatori di Canale 5 dal momento che, come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 14 febbraio 2023, l’allieva ballerina si palesa in stato di crisi personale e artistica. Riattivatasi nelle lezioni di danza di routine, in presenza del professore che l’ha promossa al talent, la giovane ballerina palesa un forte vuoto di memoria, non riuscendo a ricordare i passi della coreografia che é chiamata ad eseguire da Emanuel Lo. Ed é così che arriva il momento choc, in cui lei gela il professore con una scomoda verità. Questa desta il sospetto generale nei telespettatori attivi online che lei voglia liberarsi del suo insegnante, la cui presenza all’occorrenza, ad Amici 22, la manderebbe in stato ansioso e non la farebbe rendere al meglio.

Emanuel Lo e Samuel, marito e figlio di Giorgia/ Chi è la famiglia della cantante

“Non riesco a essere sicura perché ho la fissazione di non sapere la coreografia -ammette Maddalena, spiegando al prof il calo di memoria, ma Emanuel Lo la prona ad essere sicura di sé nel ballo, anche nei vuoti mnemonici, e ad improvvisare quindi, quando serve, all’occorrenza con un sonoro-, prova a darti una possibilità”. Ma la verità che si cela dietro il vuoto di memoria alle prove in sala studio coinvolge il professore stesso e, in questi termini, Maddalena gela il prof, in una dichiarazione choc che potrebbe preludere ad una chiusura della collaborazione tra le parti: “quando ci sei tu in sala non riesco a lavorare … sono in ansia”.

Amici 22, Megan Ria: "La danza mi ha salvato la vita..."/ La verità dell'italo-cubana

É rottura tra Maddalena Svevi e Emanuel Lo, ad Amici 22?

Il professore di ballo ad Amici 22, dal suo canto, non intenderebbe rinunciare all’allieva, tanto da palesarsi predisposto nel voler trovare una soluzione al problema: “non me ne hai mai parlato e questo coinvolge il ruolo che io ricopro e ora che mi hai detto questo… verrò di più”. Insomma, Emanuel Lo sembra promettere all’allieva di essere più presente nel suo percorso di studio, dal momento che evidentemente la loro collaborazione sembra sull’orlo di una crisi.

E una domanda sorge ora spontanea: che Maddalena Svevi possa seguire l’esempio di Megan Ria – che dal team di Raimondo Todaro é passata a quello di Lo- e cambiare di colpo insegnante di riferimento? Vista la crisi artistica della ballerina, Maddalena si palesa in uno stato di forte rischio eliminazione ad Amici 22, quando si fa ormai sempre più vicino il via al serale del talent.

Emanuel Lo e Samuel, compagno e figlio di Giorgia/ "Il povero Emanuel è devastato..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA