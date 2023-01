Amici 22, Maddalena Svevi e Megan Ria allontanate dalla classe/ Eliminate? É polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Megan Ria convocate dalla produzione: che succede?

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con una comunicazione inaspettata per Maddalena Svevi e Megan Ria, che si direbbero prossime eliminate dal talent. O almeno nel web, tra i telespettatori attivi via social, ora nasce il forte sospetto che le due ballerine siano convocate dalla produzione del talent -chiamate ad allontanarsi dalla casetta dei talenti- perché a rischio eliminazione. La convocazione sarebbe indice, tra le ipotesi più disparate formulate in rete, di un provvedimento disciplinare stabilito in seguito ad un comportamento discutibile o una infrazione del regolamento da parte delle convocate, la messa in discussione del talento da parte degli insegnanti e/o un esame che le allieve potrebbero dover sostenere per la promozione al serale del talent, in partenza nella primavera 2023 di Canale 5.

Da sottolineare che si direbbe più alto, in valore percentuale, tra le ipotesi web, il rischio di eliminazione per Megan Ria e Maddalena Svevi. Ma come reagiscono le dirette interessate alla comunicazione che le attende? “Amore non ce la sto facendo

.. c’ho l’ansia”, dichiara fortemente provata la bionda Maddalena, e a farle eco mentre fuma spazientita, Megan si sfoga con Mattia Zenzola: “sto cercando di essere lucida e con schiena dritta… Penso, se me ne devo andare a casa veramente …”.

Maddalena Svevi e Megan Ria eliminate? Il web insorge

Nel frattempo, mentre le ballerine titolari del banco di studio ad Amici 22 appaiono provate per la convocazione che le attende, il pubblico di Canale 5 si divide tra le reazioni più disparate alla novità top secret del daytime di Amici 22, in onda il 30 gennaio 2023.

In particolare, tra i commenti social più aggreganti spunta l’opinione di chi taccia la classe dei concorrenti di Amici di dimostrarsi insensibili e a corto di empatia per un deficit di solidarietà mostrata nei riguardi di Maddalena. C’é anche chi ammette che non riuscirebbe a stare nei panni delle ballerine, mentre le due restano in attesa di scoprire quale destino le attende ad Amici 22. Peraltro, seppur in preda ad un forte stato di preoccupazione, la ballerina Svevi non riceve gesti di conforto e vicinanza significativi da parte del resto della classe, a fronte della convocazione, a detta dell’occhio pubblico. “Ma come minimo daranno loro le maglie del serale” scrive tra le righe di un commento social, un utente.

Eleonora e la decisione del maestro Todaro, Maddalena e Megan vengono convocate in studio, un momento di crisi per NDG, Paky si racconta ad Angelina e… Cliccate qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/H3jtayv2hb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023













