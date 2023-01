Amici 22, Maddalena Svevi e Samuele Segreto eliminati?/ Emanuel Lo: “Sono deluso”

Amici 22, si infiamma il caso del Capodanno choc: il confronto di Emanuel Lo con Maddalena Svevi e Samuele Segreto

S’infittisce il giallo del fatto grave di Capodanno 2023 di Amici 22, con la paternale che Emanuel Lo riserva a Maddalena Svevi e Samuele Segreto, gli allievi tra i 6 sospesi coinvolti nel caso. I due ballerini, in occasione della nuova puntata domenicale di Amici 22, in onda il 15 gennaio 2023, hanno salvato il loro banco di studio nella scuola, vincendo la sfida stabilita dal professore come provvedimento disciplinare, in seguito al fatto grave di Capodanno, censurato in tv. Ciò nonostante, l’insegnante chiede e ottiene un confronto con gli allievi finiti a rischio, occasione in cui Emanuel Lo lascia intendere di non accettare l’idea che Maddalena e Samuele siano complici di un accadimento sconvolgente come quello che é ora oggetto di forte discussione mediatica.

Maddalena e Samuele prossimi eliminati?

“Io pensavo fossi diversa, vieni da una maglia che sta sempre più allontanandosi -dichiara Emanuel Lo al confronto con Maddalena,che ha sfiorato la chance di ottenere la maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 22-, la prima cosa che chiedo é ora di toglierti il cellulare e che vai a dormire alle dieci.. ti tengo sotto occhio”. E alla paternale dell’insegnante, Maddalena Svevi replica dicendosi intenta a non deludere oltremodo l’insegnante: “ti dimostro con i fatti”. La ballerina, dopo il fatto grave, si direbbe quindi ancora a rischio eliminazione dal talent, date le parole perentorie del maestro, che non vorrà farle più sconti rispetto ad ogni possibile messa in discussione nella scuola.

E lo stesso sembra valere anche per Samuele Segreto, quando al loro confronto Emanuel Lo dichiara: ” renditi conto, Samu… io sono veramente deluso. Tu eri l’ultima persona che mi sarei aspettato potesse essere in una situazione del genere… Questo farsi trasportare dalle cose e dalle persone… devi imparare a scegliere”.

Che Maddalena Svevi e Samuele Segreto si rivelino tra i prossimi eliminati, ad Amici 22? Nel frattempo si avvicina sempre più la fase serale del talent.

