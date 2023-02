Amici 22, Maddalena Svevi e Samuele Segreto una coppia?/ Il dettaglio che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Samuele Segreto ancora vicini e complici: accade dopo il Capodanno choc

Si accendono la competizione e il gossip di Amici 23 di Maria De Filippi, con Maddalena Svevi che rischia l’eliminazione dal talent e insieme a Samuele Segreto sembrano particolarmente vicini e complici. I due ballerini allievi della scuola più amata dagli italiani sono i protagonisti del rinnovato daytime del talent, datato 31 gennaio 2023, quando finiscono per infiammare il pettegolezzo che li vedrebbe formare una coppia top secret. Al rinnovato appuntamento TV di Amici, reduci dalla sospensione disciplinare e la messa in sfida subita per il Capodanno choc, “un fatto grave censurato” in tv, Maddalena Svevi e Samuele Segreto tornano a mostrarsi molto uniti. Tanto che tra i telespettatori attivi via social c’é chi sostiene che i due stiano celando un amore top secret avviato tra i banchi della celebre scuola di Canale 5. Si tratta di una confidenza intimista, che vede Maddalena abbandonarsi allo sfogo con Samuele, rispetto alla nuova messa in discussione del suo talento.

Maddalena Svevi é eliminata, prima del serale di Amici 22? Si infiamma il gossip sull’amore segreto

Alessandra Celentano le ha assegnato una choreo mediamente difficile da eseguire, speranzosa di riscontrare in lei uno switch per l’ammissione alla fase serale del programma sui talenti. “Sei tornata nel baratro”, ha sentenziato la maestra di ballo, in occasione della convocazione, e ora Maddalena teme di non farcela. Di non riuscire a confermarsi titolare del banco di studio della danza ad Amici 22, unitamente al pensiero di non poter ottenere il titolo di concorrente al serale del talent, il cui via é previsto nella primavera 2023 di Canale 5. Anche perché, intanto, persino Emanuel Lo, il suo mentore, non è più certo di volerla confermare nel team di appartenenza per la fase finale del talent. Tanto da assegnarle una nuova choreo, un nuovo compito sulla base del quale farà la sua scelta.

“Non credo che ce la farò”, ammette scoraggiata Maddalena Svevi, ma Samuele Segreto le resta accanto, confortandola, “ma se tu ti metti… Il problema é la testa… si tratta di farsi il cu*o e non adagiarsi”. Per il ballerino la compagna può giocarsi la carta dell’impegno e la forza di volontà nello spingersi a dare di più nel ballo, e la vicinanza tra loro é tangibile. Le new entries, tra i concorrenti ballerini, già fanno la differenza dal punto di vista tecnico e anche stilistico, e i due sognano di aggiudicarsi entrambi un posto al serale. “Qua la classe é di livello alto e bisogna spingere”, ammette, quindi, Samuele. Tuttavia Maddalena e Segreto condividono l’ennesimo momento intimista, e c’é chi tra i telespettatori attivi via social scommetterebbe che la ballerina abbia lasciato il latinista Mattia Zenzola per il compagno di team facente capo ad Emanuel Lo, Samuel Segreto. Sarà vero? Chissà, quindi, se Maddalena riuscirà a superare la crisi e insieme a Samuele ad essere ammessi al serale di Amici 22.

