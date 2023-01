Amici 22: Maddalena Svevi eliminata? Celentano la convoca/”Bambola sexy o assassina?”

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi rischia l’eliminazione prima del serale

Maddalena Svevi rischia di rivelarsi la nuova eliminata ad Amici 22 di Maria De Filippi. O almeno, questo é stando alle immagini del rinnovato daytime del talent in onda il 31 gennaio 2023 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset infinity. Al nuovo appuntamento TV del talent vengono trasmesse le immagini della messa in discussione per la ballerina modern, che la giovane subisce in una convocazione nello studio di Amici, da parte di Alessandra Celentano.

La maestra non riscontra miglioramenti, nel percorso di studio del ballo intrapreso dalla giovane e in aggiunta trova che la allieva sia peggiorata o comunque “tornata nel baratro”: “Vorrei evitare di prendere decisioni estreme… tecnicamente sei sempre uguale… é arrivato il momento del cambio”, sono le parole di incipit della convocazione.

La maestra si chiede, rispetto al profilo di concorrente che presenta la giovane al talent, se nel complesso Maddalena Svevi sia “una bambola sexy o una bambola assassina”. Il serale di Amici 22 si avvicina, intanto, da qui quindi la scelta della Celentano di assegnare un compito a Maddalena Svevi, ad alto rischio eliminazione per la allieva di Emanuel Lo: “ho deciso di darti un compito mediamente difficile, dove dovrò vedere un cambio, altrimenti…”. Insomma la convocata é chiamata a fare lo switch, un cambiamento in positivo che la possa promuovere all’upgrade. Di fatto, Maddalena rischia di non confermarsi come concorrente, al serale, così come di non continuare il percorso di studio della danza intrapreso in TV. “Voglio migliorare e continuare a farlo” é la promessa di Maddalena Svevi. Ma la Celentano sbotta contro la ballerina, una dei sei allievi responsabili del “fatto grave” censurato in tv, il Capodanno choc di Amici 22: “fatti e non parole!”.

La reazione di Maddalena Svevi al nuovo compito

La reazione di Maddy? “Mi ha detto cose brutte e non me l’aspettavo.. prima piacevo ai tre professori di ballo, poi ad un certo punto piacevo solo a Emanuel e a lei, ora non so neanche se piaccio a Emanuel” é il pronto sfogo della ballerina sulla messa in discussione, in una confidenza con i compagni al talent show.

Che Maddalena Svevi non riesca a superare la prova Celentano e si riveli una nuova eliminata, prima del serale di Amici 22?

La maestra Celentano ha fatto alcune valutazioni su Maddalena e per questo l'ha convocata in studio #Amici22













