Amici 22: Maddalena Svevi in lacrime: c’entra Paky, classe divisa / “Mi fa schifo…”

Amici 22 di Maria De Filippi, la classe si divide sull’affaire intimi Paky & Maddalena Svevi

Si infiamma la polemica in corso su Amici 22, che vede Paky tacciato dai telespettatori del talent di muovere sessismo ai danni di Maddalena Svevi. Le contestazioni social nascono per effetto di una serie di confidenze intimiste , che coinvolgono il privato di Maddalena Svevi e dove Paky si rende protagonista di un pensiero compromettente sul conto della ballerina. O almeno questo é a detta dei contestatori social, che accusano di una condotta sessista la new entry tra i concorrenti ballerini in corsa al talent show di Canale 5. Il giovane é ritenuto responsabile di aver affrettato una sentenza lesiva della persona di Maddalena Svevi, dandole della “gatta morta”, in quanto ritenuta intenta a sedurre -per poi magari abbandonare- tutti i maschi nella grande macchina della competizione prodotta e condotta da Maria De Filippi. E le dichiarazioni compromettenti di Paky (tra cui il retroscena di un massaggio, ndr) vengono, intanto, rivelate anche alla diretta interessata, in presenza dei compagni di studio, in corsa al talent. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 7 febbraio 2023, che vede la classe dei talenti concorrenti dividersi tra le reazioni più disparate alla visione delle confidenze su Maddalena di Paky. E non manca neanche la reazione stizzita e al contempo addolorata della bionda ballerina, finita nel mirino del giudizio del ballerino napoletano.

“Questa cosa mi fa schifo, mi fa voltare lo stomaco.. -dichiara Megan Ria in una pronta difesa della ballerina e in confidenza con la diretta interessata Maddalena -ti ripudia come donna”. La reazione di Maddalena non lesina lacrime in uno sfogo dettato dalla delusione: ” non credevo che potesse arrivare a dire di me queste cose, credevo che fosse carino con me…ma pensa cose brutte su di me e il mio rapporto con lui”. Megan rincara la dose, all’attacco contro Paky: ” Io fossi fuori da qua me lo mangerei… non fargli passare tutto… se uno ti é amico, ti é amico davanti e indietro”. Gianmarco Petrelli le fa eco, ritenendo inammissibile il “j’accuse” di Paky su Maddalena, giudicata come una “maneater”, “una mangiatrice di uomini”, peraltro alle spalle. E la reazione della Svevi prosegue con toni perentori, anche in chiave autocritica rispetto alla sua tendenza a cogliere il solo lato positivo dei rapporti interpersonali: “Mi dà fastidio che non riesco mai a vedere… Mi immagino sempre il bello nei rapporti e poi non capisco neanche perché lo abbia detto dietro… a persone… e non magari venirlo a dire a me – dichiara visibilmente provata, per l’etichetta che sente troppo stretta, quella di donna dai facili costumi-. La mia é solo una dimostrazione di bene che ho verso di lui”. Angelina Mango, cantante in corsa al talent, non ci sta alle giustificazioni da parte di Maddalena, che non avrebbe nulla da recriminarsi né giustificare come donna rispetto ai rapporti interpersonali, in primis quello intrecciato con Paky dopo la rottura con Mattia Zenzola: “Su quello non devi giustificare niente”. E a fare eco é poi l’altra cantante di Amici 22, Federica Andreani, in una sentita presa di posizione corale a difesa di Maddalena, avversa a Paky: ” Ti dice vieni a fare la doccia insieme… allora non ti dà fastidio (é la stoccata al ballerino, ndr)”. Megan Ria, ballerina reduce dal tanto discusso “tradimento” inferto a Raimondo Todaro con il passaggio al team capeggiato dal prof Emanuel Lo, poi, rincara la dose: “é la mancanza di rispetto verso di te”, l’ennesimo affondo ai danni del ballerino, Paky.

Poi, il momento del confronto tra le parti del contenzioso. Maddalena Svevi e Paky si incontrano in un dialogo infuocato, infiammando la polemica web che li vede coinvolti.

Web si schiera con Maddalena Svevi: si infiamma la polemica di Amici 22

“Ma io so come sono? – incalza Paky, la ballerina, e il napoletano ammette di aver maturato un pregiudizio a monte, quando la loro conoscenza era agli inizi. Per il napoletano, Maddalena sarebbe apparsa inizialmente come una ragazza tendente ad assumere atteggiamenti facilmente intimi con il sesso forte, anche agli esordi di una conoscenza. “Così come accaduto con Mattia, ho pensato che dessi confidenza prematura alle persone, e ho paragonato il rapporto di me con te a quel rapporto”, spiega Paky. Maddalena Svevi riassume così il senso del pensiero di Paky : “Quindi tu ora che sei fidanzato non sei più come prima…”. Insomma, se Paky taccia Maddalena di avanzare facilmente delle avances a qualsiasi maschio le capiti a tiro, la ballerina si difende e accusa il napoletano di assumere la condotta di un fidanzato fedele solo all’apparenza.

Il confronto tra Paky e Maddalena, Lorella Cuccarini convoca Cricca e… avete visto cos'è successo nell apuntata di oggi di #Amici22? Guardate QUI 😮⬇ https://t.co/RBmo0HicKz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2023

“Mamma mia… che figura… fossi in lui mi sotterrerei”, si legge tra i commenti social più aggreganti dei telespettatori attivi online, perlopiù schierati dalla parte di Maddalena e contro Paky.











