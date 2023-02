Amici 22, Paky svela retroscena hot su Maddalena Svevi/ “Stenditi…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky si lascia andare alla rivelazione di un retroscena su Maddalena Svevi e…

Si fa infuocata la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Paky che taccia la compagna di studio, Maddalena Svevi, di essere “la gatta morta” nel circuito ballo in corsa al talent show. Dopo essersi dichiarato fidanzato -in una prima “accusa” non troppo velatamente lanciata indirettamente a Maddalena, in una confidenza registrata al talent show, Paky rincara la dose sulla ballerina modern. Come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 7 febbraio 2023, Paky si lascia andare al racconto di un retroscena in confidenza con il compagno di studio della danza ad Amici 22, Samuele Segreto, finendo al centro della polemica social in corso sul talent.

“Madonna, come sopravvivo io qua…”, ride a crepapelle Samuele, mentre Paky gli racconta della sessione di un massaggio offertagli da Maddalena in un momento di intimità condiviso nella convivenza prevista nella gara ad Amici 22. “Stavo mangiando… lei viene e fa ‘cosí non viene bene, ti devi stendere…'”, esordisce nella confidenza di fuoco, che ora lo vede tacciato dai telespettatori di Amici 22 di un “j’accuse” a sfondo di sessismo e maschilismo ai danni Maddalena Svevi. Il ballerino prosegue, poi, dichiarando di aver bloccato sul nascere il massaggio di Maddalena che lui avrebbe colto come delle avances da parte della ballerina modern. “E per un’oretta non mi ha parlato…- prosegue la confessione di Paky, su Maddalena Svevi -, poi mi fa compagnia mentre mangio e le chiedo ‘Maddalé fammi il massaggio'”.

Il dialogo intimista tra Paky e Samuele Segreto assume toni confidenziali e complici, e non mancano le risate fragorose tra il serio e il faceto, peraltro in assenza della diretta interessata.

Si apre la polemica su Amici 22

Tutti particolari che danno ora vita alla polemica web in corso su Amici 22. “Ma lui veramente squallido..”, si legge tra le contestazioni dei telespettatori attivi via social, rilasciate sulle vicende del daytime di Amici 22. La polemica si direbbe piuttosto infuocata con gli internauti che difendono a spada tratta Maddalena Svevi, usando parole anche forti, e non solo sul ballerino napoletano new entry al talent: ” Paky un ratto”, “vergognosi tutti e due”, “incommentabili”, si legge , poi, tra gli altri commenti all’attacco del duo di ballerini. Questo, con i ballerini giudicati rei di essersi intrattenuti in una confidenza derisoria, peraltro alle spalle di Maddalena Svevi, ai danni della ballerina.

Il confronto tra Paky e Maddalena, Lorella Cuccarini convoca Cricca e… avete visto cos’è successo nell apuntata di oggi di #Amici22? Guardate QUI 😮⬇ https://t.co/RBmo0HicKz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2023

















