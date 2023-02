Amici 22, Maria De Filippi fa luce sul Capodanno choc: Wax eliminato?/ Il dietrofront

Amici 22 di Maria De Filippi, s’infiamma il giallo del Capodanno choc: Wax, colpevole o agnello sacrificale?

Ad Amici 22 Wax persiste nel mezzo di una crisi personale e artistica, dopo il Capodanno choc, e intanto Maria De Filippi farebbe ora “dietrofront”, dopo avergli dato del “capobanda”. Del “fatto grave” censurato in tv, il giallo del Capodanno choc, sono originariamente indicati responsabili sei tra gli allievi concorrenti al talent show di Canale 5. Tra questi, Wax, definito peraltro “il capobanda” del fattaccio in una puntata successiva all’accadimento choc, da parte dell’insegnante di canto Arisa e la conduttrice del talent show, Maria De Filippi. Una nomea, quella di capobanda del Capodanno choc nella scuola più amata dagli italiani, che ha fatto perdere a Wax il titolo di idolo dei giovani, sottraendogli la prima posizione nella playlist su Spotify Italia rappresentativa dei nati a cavallo tra il 1997 e il 2012, “Generazione zeta”. Nella celebre playlist delle canzoni più amate dalla Gen Z e che trasversalmente abbraccia più generazioni sulla piattaforma musicale di Spotify di ascolti e ascoltatori in streaming, Wax cala vertiginosamente, da giorni.

E, alla nuova puntata datata 5 febbraio 2023, accade l’impensabile. Nella classifica della gara canto tra le cover, giudicata da Beppe Vessicchio, Baby K e Francesco Sarcina, Wax si classifica ultimo: é un preannunciato eliminato? Queen Mary, intanto, replica alla polemica web che vede i fan del giovani tacciare il talent di un accanimento nei riguardi del beniamino. Questo, peraltro, con il mero fine-scopo di fare il pieno di ascolti TV, mantenendo il mistero e quindi la giusta suspence sul caso, ai danni dei sospesi, Wax in primis. Per i contestatori sarebbe ingiusto affibbiare la nomea di “capobanda” del fattaccio al singolo, dal momento che l’accadimento vede coinvolte sei persone, gli allievi finiti in sospensione di giudizio al talent. E la De Filippi, all’appuntamento domenicale, chiarisce la sua posizione sul caso Wax.

Maria De Filippi e il “dietrofront” TV

“Maria De Filippi ha aperto la questione legata al Capodanno Gate con Wax, per sottolineare che voleva chiudere questa storia una volta per tutte -fanno sapere le anticipazioni TV, riprese da Amici news e Superguida-. La conduttrice ha detto all’allievo che se se l’è presa così tanto con lui é perché sa che può comportarsi meglio di così e che può rigare dritto e far tutte le cose per bene. La conduttrice non si sarebbe mai arrabbiata se si fosse trattato di una “causa persa””. E per la quota chicca di gossip “dietrofront“, la conduttrice permette al cantante un’esibizione promozionale del secondo inedito lanciato nella scuola, Ballerine e guantoni. Questo dopo avergliela vietata in una puntata, come provvedimento disciplinare, quando il talent lo nominava “capobanda”. E c’é chi, sulla base degli spoiler, tra i telespettatori attivi online, vedrebbe la riposta De Filippi come delle scuse del talent avanzate a Wax per l’etichetta di “capobanda” del fattaccio, che avrebbe a quanto pare penalizzato il giovane nelle classifiche musicali.

“Poco dopo Maria ha fatto cantare a Wax il suo inedito e lui si è un po’ emozionato. Oltre a tutto questo, dalla registrazione odierna della puntata di Amici 22 in onda il prossimo 5 febbraio, è emerso che la De Filippi ha detto a Wax che ora non deve colpevolizzarsi troppo, visto oltretutto che non è stato l’unico- si spiffera, inoltre, sulla scia della polemica-. Non deve inoltre portarsi tutto il peso sulle spalle”.

Nel frattempo, Wax prosegue la sua corsa al talent tra alti e bassi, sotto il peso dell’etichetta “capobanda”. Che possa rivelarsi uno dei nuovi eliminati di Amici 22 non é, quindi, un’ipotesi azzardata. Non ci resta che seguire la puntata domenicale del caso, per scoprire di più.

