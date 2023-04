Amici 22, Maria De Filippi vs Raimondo Todaro: scontro censurato/ C’entra Angelina

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro e Maria De Filippi si scontrano in studio: che succede al quarto serale?

Il quarto serale di Amici 22 registra l’inaspettata censura della dura lite tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro, per via di Angelina Mango. O almeno questo é stando a quanto riprende Amici news, la pagina Twitter che fornisce le anticipazioni TV e che, del rinnovato serale del talent di Maria De Filippi in onda l’8 aprile 2023, spoilerava, nei giorni precedenti alla puntata, lo scontro infuocato avvenuto alle registrazioni. Un dibattito piuttosto acceso quello ripreso dalla pagina degli spoiler, che alla fine non é stato mandato in onda e che ora é ritenuto censurato dalla TV, a detta dei beninformati.

Alessio o Mattia, chi è stato eliminato ad Amici 2023?/ Fuori il ballerino di hip hop di Todaro!

“La discussione è stata piuttosto accesa – rimarcano le anticipazioni tv- In molti hanno dato contro a Raimondo Todaro e tra tutti perfino Maria De Filippi che ha detto che se per lui Angelina avrebbe vinto il programma poteva benissimo assegnarle la coppa e gli ha chiesto cosa ci stavano a fare li tutti a quel punto”. Il motivo del conflitto esploso tra l’insegnante di ballo e la conduttrice? Il disappunto espresso da Todaro rispetto alla scelta della squadra avversaria Zerbi & Cele di mandare a rischio ballottaggio per l’eliminazione certa un talento del calibro di Angelina Mango, membro della squadra rivale CuccaLo.

Mattia eliminato al serale di Amici 2023?/ Malgioglio: "Vederlo ballare mi fa provare un senso di gioia"

I toni delle scintille tra l’insegnante di ballo e caposquadra dei TodArisa e la conduttrice sarebbero stati piuttosto accesi e da parte della produzione del talent si sarebbe, quindi, stabilito di tagliare dalla messa in onda le relative immagini.

Mattia Zenzola “contro” Raimondo Todaro? Il gesto, tra gli spoiler della censura

“Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che ora è il momento di giocare di strategia“, é parte integrante delle fasi salienti dello scontro di Amici 22. E la risposta al disappunto palesato da Todaro, da parte di Maria De Filippi, sarebbe stato piccato: “ha sottolineato, inoltre, a Raimondo che nessuno si aspettava che Samu uscisse settimana scorsa. Eppure è successo. A queste parole Wax e Mattia hanno applaudito”. Quindi, nel mezzo dello scontro anche l’allievo protetto da Todaro, il ballerino Mattia Zenzola, si sarebbe schierato dalla parte della conduttrice con un applauso simbolico.

Amici 22, Alessio vs Mattia: chi é eliminato?/ Il pronostico della 4a puntata serale

© RIPRODUZIONE RISERVATA