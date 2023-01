Amici 22, Mattia compie gli anni: “Mai avuto una festa..”/ La lettera della mamma

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola festeggia il compleanno: succede prima del serale

Manca poco al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e, intanto, non mancano sorprese per Mattia Zenzola, che come gli altri concorrenti in corsa rischia l’eliminazione. Il serale di Amici 22, com’é ormai risaputo, é a numero chiuso, riservato ai concorrenti scelti per meritocrazia nelle categorie di studio canto e ballo. E, tra una lezione e l’altra nel frattempo, nella casetta che accoglie i talenti é tempo di festeggiamenti. Il biondo ballerino latinista, dagli occhi di ghiaccio, Mattia Zenzola, compie gli anni e il giorno del compleanno, nel 2023 appena iniziato, per lui arriva nella scuola più amata dagli italiani, dove giunge una commossa lettera indirizzatagli dalla mamma. Si tratta di una epistole in cui la donna sembra tracciare un consuntivo della sua vita vissuta in simbiosi con l’amato figlio, che emoziona l’allievo di Raimondo Todaro così come il resto della classe dei concorrenti di Amici 22 e i telespettatori attivi via social, come emerge nel sentiment del web.

La lettera intimista della mamma commuove il web

“Buon compleanno Mattia, vorrei che in questi giorni tu possa sentire questa carenza sul tuo cuore… sei stato un dono di Dio. Sei stato il mio miracolo, sei nato tra mille difficoltà-, si legge nella lettera della mamma per il festeggiato- in quella estate del 2003 non é stato facile”. La gravidanza di Mattia si rivelava, a quanto pare, a rischio e il ballerino é venuto alla luce tra mille avversità, : “Abbiamo lottato insieme, non é stato facile- prosegue la lettera rivolta al ballerino, con un consiglio d’amore che esorta il giovane a non farsi abbattere dai momenti no, anche se lui é reduce dalla rottura con la sua ormai ex, Maddalena Svevi-, ma quando ti senti giù pensa alla solitudine del mare, quella che porti dentro”. Quindi, in conclusione, la donna sostiene Mattia con parole d’amore incondizionato, che ora sono virali nel web e commuovono gli internauti: “Non ti dimenticare mai, mio principe, che tu in terra non puoi cadere davvero, perché con i tuoi sogni hai imparato a ballare”. E dopo il momento epistolare, é tempo del party dei festeggiamenti per il biondo latinista di Amici 22. La classe dei concorrenti si dà ai balli e i canti di gruppo e il festeggiato é entusiasta, dal momento che si trova a condividere il suo compleanno con tanti amici, per la prima volta nella vita: “É un sogno per tutti essere qui… non l’ho mai fatta con tanti ragazzi, tanti amici, la festa..”. E il rivale ballerino classico nonché primo concorrente ammesso al serale, Ramon Agnelli, gli fa un regalo: “Per te ho messo le scarpette di latino!”.

