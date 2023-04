Amici 22, Mattia in crisi per il guanto Celentano/La scelta con il prof Todaro divide

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rischia l’eliminazione? La scelta che insinua il dubbio

Mattia Zenzola rischia di rivelarsi tra i preannunciati eliminati ad Amici 22, dal momento che lui rifiuta il guanto di sfida lanciatogli da Alessandra Celentano, una scelta piuttosto divisiva. Il rifiuto di Mattia giunge su suggerimento di Raimondo Todaro, al rinnovato daytime di Amici 22, che é in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 19 aprile 2023.

Al confronto tra il maestro e l’allievo, rispetto alla comunicazione del guanto di sfida a prova di danza modern che la Celentano destina al latinista Zenzola in vista del sesto serale, Raimondo stabilisce il rifiuto secco.

“Tu quando mi dici che l’hai accettato, vuol dire che hai provato a farlo?- esordisce Raimondo al confronto, dove il maestro incalza l’allievo sulla prova che attenderebbe il giovane in una sfida da registrarsi contro la pupilla della Celentano, Isobel Fetiye Kinnear. E pronta é la replica di Mattia Zenzola, che ammette al maestro la paura legata alla sfida ricevuta: “Ci sono dei trick che fa Isobel e la maestra chiede queste cose per mettermi in difficoltà, anche perché sa che accetto tutto…ma a quattro puntate prima della finale non voglio rischiare di farmi male”. Insomma, il ballerino si dichiara ancora provato al ricordo dell’infortunio che ad Amici 21, lo scorso anno, gli costava il ritiro dal talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia, al di là della paura di un nuovo infortunio, provata all’idea che il guanto Celentano sia iniquo e a favore di Isobel, dal momento che é incentrato sul modern che é uno stile.di danza lontano dal suo, il latino, Mattia non vorrebbe rifiutare il guanto. Il giovane temerebbe che il rifiuto possa essere giudicato male dai giudici, alle votazioni del sesto serale. Ma é Raimondo Todaro a chiudere la questione, optando per il rifiuto senza se e senza ma, che taccerebbe non troppo velatamente la Celentano di voler mettere in forte difficoltà Mattia in uno stile che appartiene alla pupilla australiana della maestra: “il guanto é pericoloso e il rischio c’é… non credo che rifiutandolo perdiamo il punto a priori… quindi rofiutiamo “, conclude Raimondo. Insomma, Todaro confiderebbe nel buon senso dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, che potrebbero ben comprendere il motivo legato al rifiuto del guanto, ritenuto “iniquo e pericoloso” dai Todarisa. CCheil maestro e l’allievo possano confermare il rifiuto al possibile guanto, previsto al sesto serale di Amici 22?

Il sentiment web é diviso sulla scelta di Raimondo Todaro: Mattia conquista il web

Nel frattempo, la querelle intestina di Amici 22 divide l’opinione dei telespettatori attivi nel web, tra le reaction più disparate: “Raimondo ha ragione… la maestra teme Mattia, sa che sarà quello che Isobel si

troverà in finale” si legge tra le reaction dei telespettatori attivi via social, rilasciate a margine della querelle, tra le più aggreganti. Ed é un tripudio di interazioni social perlopiù a favore di Mattia, il sentiment web, tra le altre reaction: “Può anche non vincerla la sfida contro Isobel, ma già il fatto che l’ha accattato come guanto e che l’ha fatto a differenza di altri, già è una cosa grandissima e qui si vede il vero Mattia che tanto giudicano. Quindi se lo vuole fare fatelo fare”.

