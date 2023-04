Amici 22, Mattia nel mirino della classe/ La reazione di Christian Stefanelli

Mattia Zenzola riceve il forte sostegno del web: a sua difesa, dopo l’attacco ad Amici 22, si aggiunge Christian Stefanelli

Mattia Zenzola é al centro di un attacco che, tra i talenti in corsa ad Amici 22, riceve da Benedetta Vari e Maddalena Svevi, e intanto Christian Stefanelli lo difende a spada tratta. Così come emerge al rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi di fine aprile 2023, il duo di ballerine Benedetta Vari e Maddalena Svevi riserva un attacco congiunto al ballerino latinista, nonché il favorito ai sondaggi online indetti sul vincitore del talent show in corso, Amici 22 di Maria De Filippi.

E se la partner di ballo nel latino di Mattia, Benedetta Vari, chiede perdono al latinista per avergli dato del “bello e basta”, tacciandolo di avere successo per il bell’aspetto, l’ex fiamma e rivale concorrente di lui, Maddalena Svevi sembra restare dell’idea critica che lo storico amore non sia se stesso ma “trattenuto”, in TV. Questo, in favore di consenso popolare, per il successo e il tornaconto economico. Alla annessa reazione di dolore di Mattia, tuttavia, Maddalena non esclude un cambiamento del suo atteggiamento verso il latinista, che agli occhi di lui sarebbe un continuo rifiuto della vicinanza del giovane.

“Mi sta sul ca**o, mi danno fastidio i suoi atteggiamenti -emerge dalla sentenza di Maddalena ai danni di Mattia, rilasciata tra le mura del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity -. Soprattutto i comportamenti per cui io mi sono stufati. Certe cose mi sembrano peggiorate, non mi pare migliorato. Tipo una delle cose che mi dava più fastidio era il suo comportamento davanti le telecamere. Quando fa le cose televisive. Quando si atteggia ‘comunque vorrei dire una cosa ai miei fra con la maglia dorata’, lo fa per le telecamere. Come se volesse essere televisivo, ma non ci riesce proprio…”.

Christian Stefanelli scrive a Mattia Zenzola: il messaggio di sostegno é social

E al confronto tra le parti sull’attacco, poi, Maddalena rimarca la sua posizione avversa a Mattia: “con te non riesco ad essere come con gli altri. Se io ti rispondo male è perché ci sono tuoi atteggiamenti che non mi piacciono. Se ho detto certe cose è perché un motivo ce l’avevo. Mi dispiace che ci rimani male però non posso dire che non penso nulla di quello. Non nego che ti tratto male lo ammetto. Tra noi c’è stato qualcosa e non riesco a toglierla. In più ci sono tuoi comportamenti che non mi piacciono. Però so che tu mi vuoi bene e lo stesso vale per me credimi. Però penso tutto, anche di quello che fai davanti alle telecamere“.

Ma sulla scia del forte sostegno online, che nel web vede schiere di fan supportare Mattia Zenzola, difendendo il latinista dall’attacco delle ballerine, fa rumore su Twitter l’ex Amici, Christian Stefanelli. Quest’ultimo, ex rivale amico di Mattia ad Amici 21, rilascia un dolce messaggio a difesa del latinista, che reagisce affranto e in lacrime alla notizia dell’attacco ad Amici 22: “Sei perfetto così come sei frate, ed è per questo che ti vogliamo bene. Non cambiare mai”, si legge nel cinguettio che l’ex Amici 21 pubblica dal suo account Twitter e che fa ora incetta di interazioni social di consenso degli utenti.













