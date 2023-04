Mattia eliminato al serale di Amici 2023?/ Malgioglio: “Vederlo ballare mi fa provare un senso di gioia”

È Mattia Zenzola ad aprire il quarto serale di Amici 2023. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono il duo di professori che apre la prima manche e chiama al centro dello studio Mattia in sfida con Angelina. Il ballerino di latino si esibisce insieme all’ex allieva Benedetta in un passo a due ritmato e divertente. Angelina, invece, si esibisce sulle di ‘I never love again’ di Lady Gaga, brano tratto dal film ‘A star is born’.

Malgioglio ha complimenti per entrambi gli allievi: “Ogni volta Angelina mi dà delle grandissime emozioni, poi questo è un brano difficilissimo. Lei ha qualcosa di speciale, ti auguro il meglio. Per quanto riguarda Mattia, quando lo vedo è come se sentissi il profumo di menta, mi sa di gioia, di allegria”. Dà però il punto ad Angelina, così come fa poi anche Michele Bravi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si salva al ballottaggio contro Alessio Cavaliere?

Mattia Zenzola si salva dal rischio eliminazione e Alessio Cavaliere é il nuovo eliminato ad Amici 22 di Maria De Filippi? Questo é l’interrogativo generale, alla luce delle anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV relativamente alla nuova e quarta puntata serale di Amici, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity l’8 aprile 2023.

Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere finiscono a rischio e quindi in competizione tra loro al ballottaggio di fine puntata, ad eliminazione definitiva. Questo dopo essere stati nominati a rischio dai professori e poi bocciati dai giudici del serale rispettivamente al termine della terza e la prima, tra le tre manche di gioco previste nella sfida serale tra i talenti rivali. Chi sia a salvarsi e chi invece sia eliminato, tra i due candidati all’eliminazione certa ad Amici 22 resta un mistero fino alla messa in onda del quarto serale di Amici 22. Ma un dettaglio che intanto trapela dagli ultimi spoiler tv potrebbe annunciare l’eliminazione al quarto serale. Si tratta di una importante vittoria che si registra in puntata.

Mattia Zenzola é il nuovo vincitore TIM di Amici 22

Il consuetudinario contest settimanale TIM, che vede i talenti concorrenti contendersi il titolo di vincitore del premio Tim previsto alla finale di Amici 22 e del valore di 30mila euro, consacra vincitore alla nuova settimana Mattia Zenzola. Che il risultato positivo targato TIM possa rivelarsi il segnale di una quarta puntata serale a favore di Mattia e dalla preannuncia ta eliminazione di Alessio Cavaliere?

Chissà. Nel frattempo, dagli stessi spoiler trapela che al primo step il ballottaggio ad eliminazione si salva -per effetto delle votazioni dei giudici- Angelina Mango, lasciando così Mattia e Alessio allo scontro finale per la decretazione dell’eliminato.

